BE sublinha que o que importa é que ativistas portugueses "foram libertados"

Apesar de a flotilha humanitária não ter conseguido chegar a Gaza, Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, considerou que a missão é "o grito da consciência do mundo". A aguardar pelos ativistas no aeroporto Humberto Delgado, o antigo deputado bloquista afirmou que o objetivo da flotilha era "o trabalho dos Governos".

"Este genocídio tem de parar", afirmou Fabian Figueiredo enquanto aguardava pela chegada dos quatro ativistas portugueses ao aeroporto de Lisboa. "Há um cerco ilegal em Gaza. Têm de ser os governos do mundo inteiro a travá-lo".



Os direitos internacionais dos ativistas "ilegalmente detidos" por Israel "não foram respeitados", frisou ainda o bloquista.



Sobre os ativistas, adiantou que estarão bem de saúde apesar das condições e das denuncias.



"O que nos importa hoje é que os elementos da delegação portuguesa foram libertados e que integraram uma missão que é um grito de consciência de toda a gente que quer que este genocídio pare de uma vez por todas".