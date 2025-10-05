BE sublinha que o que importa é que ativistas portugueses "foram libertados"
Apesar de a flotilha humanitária não ter conseguido chegar a Gaza, Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, considerou que a missão é "o grito da consciência do mundo". A aguardar pelos ativistas no aeroporto Humberto Delgado, o antigo deputado bloquista afirmou que o objetivo da flotilha era "o trabalho dos Governos".
Os direitos internacionais dos ativistas "ilegalmente detidos" por Israel "não foram respeitados", frisou ainda o bloquista.
Sobre os ativistas, adiantou que estarão bem de saúde apesar das condições e das denuncias.
"O que nos importa hoje é que os elementos da delegação portuguesa foram libertados e que integraram uma missão que é um grito de consciência de toda a gente que quer que este genocídio pare de uma vez por todas".