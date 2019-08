Beatles atravessaram passadeira de Abbey Road há 50 anos

A imagem dos quatro músicos a atravessar uma passadeira foi capa do 12.º álbum da banda britânica.



Desde então, Abbey Road tornou-se numa espécie de lugar de culto, por onde passam milhares de pessoas, para tentar reproduzir aquela fotografia de John, Paul, George e Ringo.



Foi da lente do fotógrafo escocês Ian McMillan, em cima de um escadote, colocado no meio da estrada, que saiu o retrato dos Beatles.





Na leitura do fotógrafo português Alfredo Cunha, esta imagem tornou-se uma referência. Uma imagem que fica para a História.







Os Beatles só não foram atropelados porque um polícia, na altura, mandou parar o trânsito para que a imagem fosse registada. A sessão fotográfica demorou dez minutos.