Mundo
Bebidas muito quentes podem danificar o esófago e aumentar o risco de cancro
Investigação aponta que a temperatura e a quantidade de bebidas quentes consumidas aumentam a probabilidade de desenvolver cancro no esófago.
Beber chá e café muito quentes triplica o risco de desenvolver cancro do esófago, segundo o maior estudo já realizado no mundo sobre esta relação.
No estudo, as pessoas que consumiam bebidas "muito quentes" apresentaram um risco cerca de três vezes maior de desenvolver a doença em comparação com aquelas que bebiam chá ou café apenas "mornos" — embora os especialistas ressaltem que a probabilidade geral de desenvolver este tipo de cancro seja baixa.
Os líquidos em ebulição podem danificar o revestimento celular do esófago durante a passagem para o estômago.
Os especialistas afirmam que as descobertas indicam que as pessoas devem deixar o chá e o café muito quentes arrefecerem até atingirem uma temperatura confortável para o consumo, de forma a reduzir o risco da doença.
Os sintomas do cancro do esófago podem incluir azia, indigestão ou dor na garganta ou no peito, bem como perda de peso. A investigação constatou que tanto a temperatura da bebida como a quantidade de bebidas muito quentes consumidas aumentam as probabilidades de desenvolver carcinoma de células escamosas (CCE) do esófago. No entanto, as bebidas quentes não elevam o risco de adenocarcinoma (AC), a outra forma de cancro do esófago.
"O consumo de bebidas a uma temperatura 'muito quente' — em comparação com 'morna' — foi associado a um risco três vezes maior de CCE, mas não de AC, após ajuste pela frequência de consumo", segundo o estudo, publicado esta quarta-feira na revista International Journal of Cancer.
O consumo de seis ou mais bebidas quentes por dia também eleva o risco, de acordo com os dados referentes a 977.282 homens e mulheres de meia-idade. "Após o controlo da variável da temperatura da bebida, o consumo diário de seis ou mais bebidas quentes — em comparação com menos de seis — foi associado a um aumento de 71% no risco de CCE, com pouca associação com o risco de AC", afirmaram os investigadores. O estudo foi liderado por Keren Papier, epidemiologista nutricional do Departamento de Saúde Populacional da Universidade de Oxford.
As conclusões baseiam-se na análise do consumo de bebidas quentes por quase 980 mil pessoas no Reino Unido — o maior contingente populacional já analisado em estudos deste tipo até à data. Os participantes foram acompanhados ao longo de 14 anos para fornecer um panorama a longo prazo dos seus hábitos e condições de saúde.
Foi perguntado aos participantes como preferiam consumir bebidas quentes. As opções de resposta incluíam "muito quente", "quente", "morno" e "não consumo bebidas quentes". As conclusões basearam-se na perceção dos participantes sobre a temperatura das bebidas consumidas, e não em medições exatas da temperatura.
O estudo apresentou conclusões para uma população da Europa Ocidental que corroboram achados semelhantes observados em pesquisas realizadas na Ásia, África, América do Sul e Médio Oriente; estes estudos indicaram que o consumo de chá ou mate — uma bebida à base de plantas com cafeína popular na América do Sul — a temperaturas iguais ou superiores a 70°C aumentava o risco de cancro do esófago.
A Agência Internacional de Investigação do Cancro, da Organização Mundial de Saúde, afirmou em 2016 que as bebidas quentes eram "provavelmente cancerígenas para os humanos" e "uma causa provável de cancro do esófago". Acredita-se que aumentam o risco da doença ao provocar danos térmicos nas células que revestem o esófago — o canal que transporta os alimentos no organismo. O consumo de álcool e o tabagismo são outros fatores de risco importantes para este tipo de cancro.
As autoridades de saúde poderiam utilizar estas recentes descobertas para incentivar o público a consumir bebidas a temperaturas mais amenas e reduzir a ingestão de bebidas muito quentes, ajudando a garantir que menos pessoas são diagnosticadas com esta forma de cancro do esófago, afirmou a equipa responsável pelo estudo.
Por exemplo, um em cada sete casos de carcinoma espinocelular (CEC) no Reino Unido "poderia ser evitado se os indivíduos que referiram consumir as suas bebidas a uma temperatura 'muito quente' passassem a consumi-las a uma temperatura mais representativa do intervalo descrito como 'quente'".
Segundo os investigadores, "o facto de termos observado uma tendência clara de risco nas diferentes categorias de temperatura sugere que limitar ainda mais a temperatura de consumo das bebidas — para níveis muito abaixo da média desta população — poderia evitar uma proporção ainda maior de casos de CCE".
"Este amplo estudo realizado no Reino Unido com adultos de meia-idade — um grupo entre o qual o consumo de bebidas quentes é muito comum — fornece provas claras de que a temperatura e a frequência do consumo de bebidas quentes são alvos importantes para a prevenção do CCE."
Para Fiona Osgun, chefe de informação de saúde da Cancer Research UK (organização que financiou o estudo), "é difícil determinar exatamente quanto tempo uma bebida quente deve repousar para arrefecer. Mas, se estiver preocupado, sugerimos que espere até que a temperatura esteja confortável para beber, em vez de a consumir enquanto ainda está muito quente".
No entanto, a organização não acredita que as cafetarias e restaurantes devam passar a servir chá e café a temperaturas mais baixas para reduzir o risco de CCE.
Muy-Teck Teh, professor de oncologia oral molecular na Queen Mary University of London, afirmou que o facto de a investigação se basear em temperaturas pode ter influenciado os resultados.
“Uma limitação importante, no entanto, é que a temperatura percebida da bebida é inerentemente subjetiva, e não é claro se os indivíduos que toleram ou preferem bebidas muito quentes apresentam uma sensibilidade térmica ou sensibilidade da mucosa alteradas — o que poderia, por si só, refletir uma predisposição biológica subjacente ao carcinoma de células escamosas e levá-los a preferir bebidas mais quentes”.
“Esta possibilidade não pode ser descartada e complica a interpretação da causalidade”, acrescentou.
No estudo, as pessoas que consumiam bebidas "muito quentes" apresentaram um risco cerca de três vezes maior de desenvolver a doença em comparação com aquelas que bebiam chá ou café apenas "mornos" — embora os especialistas ressaltem que a probabilidade geral de desenvolver este tipo de cancro seja baixa.
Os líquidos em ebulição podem danificar o revestimento celular do esófago durante a passagem para o estômago.
Os especialistas afirmam que as descobertas indicam que as pessoas devem deixar o chá e o café muito quentes arrefecerem até atingirem uma temperatura confortável para o consumo, de forma a reduzir o risco da doença.
Os sintomas do cancro do esófago podem incluir azia, indigestão ou dor na garganta ou no peito, bem como perda de peso. A investigação constatou que tanto a temperatura da bebida como a quantidade de bebidas muito quentes consumidas aumentam as probabilidades de desenvolver carcinoma de células escamosas (CCE) do esófago. No entanto, as bebidas quentes não elevam o risco de adenocarcinoma (AC), a outra forma de cancro do esófago.
"O consumo de bebidas a uma temperatura 'muito quente' — em comparação com 'morna' — foi associado a um risco três vezes maior de CCE, mas não de AC, após ajuste pela frequência de consumo", segundo o estudo, publicado esta quarta-feira na revista International Journal of Cancer.
O consumo de seis ou mais bebidas quentes por dia também eleva o risco, de acordo com os dados referentes a 977.282 homens e mulheres de meia-idade. "Após o controlo da variável da temperatura da bebida, o consumo diário de seis ou mais bebidas quentes — em comparação com menos de seis — foi associado a um aumento de 71% no risco de CCE, com pouca associação com o risco de AC", afirmaram os investigadores. O estudo foi liderado por Keren Papier, epidemiologista nutricional do Departamento de Saúde Populacional da Universidade de Oxford.
As conclusões baseiam-se na análise do consumo de bebidas quentes por quase 980 mil pessoas no Reino Unido — o maior contingente populacional já analisado em estudos deste tipo até à data. Os participantes foram acompanhados ao longo de 14 anos para fornecer um panorama a longo prazo dos seus hábitos e condições de saúde.
Foi perguntado aos participantes como preferiam consumir bebidas quentes. As opções de resposta incluíam "muito quente", "quente", "morno" e "não consumo bebidas quentes". As conclusões basearam-se na perceção dos participantes sobre a temperatura das bebidas consumidas, e não em medições exatas da temperatura.
O estudo apresentou conclusões para uma população da Europa Ocidental que corroboram achados semelhantes observados em pesquisas realizadas na Ásia, África, América do Sul e Médio Oriente; estes estudos indicaram que o consumo de chá ou mate — uma bebida à base de plantas com cafeína popular na América do Sul — a temperaturas iguais ou superiores a 70°C aumentava o risco de cancro do esófago.
A Agência Internacional de Investigação do Cancro, da Organização Mundial de Saúde, afirmou em 2016 que as bebidas quentes eram "provavelmente cancerígenas para os humanos" e "uma causa provável de cancro do esófago". Acredita-se que aumentam o risco da doença ao provocar danos térmicos nas células que revestem o esófago — o canal que transporta os alimentos no organismo. O consumo de álcool e o tabagismo são outros fatores de risco importantes para este tipo de cancro.
As autoridades de saúde poderiam utilizar estas recentes descobertas para incentivar o público a consumir bebidas a temperaturas mais amenas e reduzir a ingestão de bebidas muito quentes, ajudando a garantir que menos pessoas são diagnosticadas com esta forma de cancro do esófago, afirmou a equipa responsável pelo estudo.
Por exemplo, um em cada sete casos de carcinoma espinocelular (CEC) no Reino Unido "poderia ser evitado se os indivíduos que referiram consumir as suas bebidas a uma temperatura 'muito quente' passassem a consumi-las a uma temperatura mais representativa do intervalo descrito como 'quente'".
Segundo os investigadores, "o facto de termos observado uma tendência clara de risco nas diferentes categorias de temperatura sugere que limitar ainda mais a temperatura de consumo das bebidas — para níveis muito abaixo da média desta população — poderia evitar uma proporção ainda maior de casos de CCE".
"Este amplo estudo realizado no Reino Unido com adultos de meia-idade — um grupo entre o qual o consumo de bebidas quentes é muito comum — fornece provas claras de que a temperatura e a frequência do consumo de bebidas quentes são alvos importantes para a prevenção do CCE."
Para Fiona Osgun, chefe de informação de saúde da Cancer Research UK (organização que financiou o estudo), "é difícil determinar exatamente quanto tempo uma bebida quente deve repousar para arrefecer. Mas, se estiver preocupado, sugerimos que espere até que a temperatura esteja confortável para beber, em vez de a consumir enquanto ainda está muito quente".
No entanto, a organização não acredita que as cafetarias e restaurantes devam passar a servir chá e café a temperaturas mais baixas para reduzir o risco de CCE.
Muy-Teck Teh, professor de oncologia oral molecular na Queen Mary University of London, afirmou que o facto de a investigação se basear em temperaturas pode ter influenciado os resultados.
“Uma limitação importante, no entanto, é que a temperatura percebida da bebida é inerentemente subjetiva, e não é claro se os indivíduos que toleram ou preferem bebidas muito quentes apresentam uma sensibilidade térmica ou sensibilidade da mucosa alteradas — o que poderia, por si só, refletir uma predisposição biológica subjacente ao carcinoma de células escamosas e levá-los a preferir bebidas mais quentes”.
“Esta possibilidade não pode ser descartada e complica a interpretação da causalidade”, acrescentou.