Bebidas muito quentes podem danificar o esófago e aumentar o risco de cancro

Os sintomas do cancro do esófago podem incluir azia, indigestão ou dor na garganta ou no peito, bem como perda de peso.

O consumo de seis ou mais bebidas quentes por dia também eleva o risco, de acordo com os dados referentes a 977.282 homens e mulheres de meia-idade.

Agência Internacional de Investigação do Cancro , da Organização Mundial de Saúde, afirmou em 2016 que as bebidas quentes eram "provavelmente cancerígenas para os humanos" e "uma causa provável de cancro do esófago".



"Este amplo estudo realizado no Reino Unido com adultos de meia-idade — um grupo entre o qual o consumo de bebidas quentes é muito comum — fornece provas claras de que a temperatura e a frequência do consumo de bebidas quentes são alvos importantes para a prevenção do CCE."

Beber chá e café muito quentes triplica o risco de desenvolver cancro do esófago, segundo o maior estudo já realizado no mundo sobre esta relação.No estudo, asem comparação com aquelas que bebiam chá ou café apenas "mornos" — embora os especialistas ressaltem que a probabilidade geral de desenvolver este tipo de cancro seja baixa.Ospara o consumo, de forma a reduzir o risco da doença.A investigação constatou que tanto a temperatura da bebida como a quantidade de bebidas muito quentes consumidas aumentam as probabilidades de desenvolver carcinoma de células escamosas (CCE) do esófago."O consumo de bebidas a uma temperatura 'muito quente' — em comparação com 'morna' — foi associado a um risco três vezes maior de CCE, mas não de AC, após ajuste pela frequência de consumo", segundo o estudo, publicado esta quarta-feira na revista", afirmaram os investigadores. O estudo foi liderado por Keren Papier, epidemiologista nutricional do Departamento de Saúde Populacional da Universidade de Oxford.As— o maior contingente populacional já analisado em estudos deste tipo até à data. Os participantes foram acompanhados ao longo de 14 anos para fornecer um panorama a longo prazo dos seus hábitos e condições de saúde.Foi perguntado aos participantes como preferiam consumir bebidas quentes. As opções de resposta incluíam "muito quente", "quente", "morno" e "não consumo bebidas quentes". As conclusões basearam-se na perceção dos participantes sobre a temperatura das bebidas consumidas, e não em medições exatas da temperatura.; estes estudos indicaram que o consumo de chá ou mate — uma bebida à base de plantas com cafeína popular na América do Sul — a temperaturas iguais ou superiores a 70°C aumentava o risco de cancro do esófago.— o canal que transporta os alimentos no organismo. O consumo de álcool e o tabagismo são outros fatores de risco importantes para este tipo de cancro.As autoridades de saúde poderiam utilizar estas recentes descobertas para incentivar o público a consumir bebidas a temperaturas mais amenas e reduzir a ingestão de bebidas muito quentes, ajudando a garantir que menos pessoas são diagnosticadas com esta forma de cancro do esófago, afirmou a equipa responsável pelo estudo.Segundo os investigadores, "o facto de termos observado uma tendência clara de risco nas diferentes categorias de temperatura sugere que limitar ainda mais a temperatura de consumo das bebidas — para níveis muito abaixo da média desta população — poderia evitar uma proporção ainda maior de casos de CCE".Para Fiona Osgun, chefe de informação de saúde da Cancer Research UK (organização que financiou o estudo), "é difícil determinar exatamente quanto tempo uma bebida quente deve repousar para arrefecer. Mas, se estiver preocupado, sugerimos que espere até que a temperatura esteja confortável para beber, em vez de a consumir enquanto ainda está muito quente".Muy-Teck Teh, professor de oncologia oral molecular na Queen Mary University of London, afirmou que o facto de a investigação se basear em temperaturas pode ter influenciado os resultados.“Uma limitação importante, no entanto, é que a temperatura percebida da bebida é inerentemente subjetiva, e não é claro se os indivíduos que toleram ou preferem bebidas muito quentes apresentam uma sensibilidade térmica ou sensibilidade da mucosa alteradas — o que poderia, por si só, refletir uma predisposição biológica subjacente ao carcinoma de células escamosas e levá-los a preferir bebidas mais quentes”.“Esta possibilidade não pode ser descartada e complica a interpretação da causalidade”, acrescentou.