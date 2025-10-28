BEI e UE apoiam primeira vacinação contra cancro do colo do útero em Angola com 55 ME

"O BEI Global está a apoiar a campanha de vacinação de Angola para proteger cerca de dois milhões de raparigas dos nove aos 12 anos contra o vírus do papiloma humano [HPV] - a principal causa de cancro do colo do útero - com um financiamento de 50 milhões de euros", referem as instituições europeias, num comunicado divulgado em Bruxelas.

"A campanha beneficia também de uma subvenção da UE de 4,5 milhões de euros", é acrescentado.

Esta a primeira iniciativa nacional contra o HPV, promovida pelos Ministérios da Saúde e da Educação de Angola, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Após o lançamento na segunda-feira, na Província do Namibe, inicia-se agora uma campanha de vacinação de 10 dias, que vai passar por escolas, unidades de saúde e serviços comunitários para garantir o acesso equitativo.

A partir de 2026, Angola integrará a vacinação contra o cancro do colo do útero no seu programa de imunização infantil de rotina para todas as raparigas de 09 anos.

O cancro do colo do útero continua a ser um grave desafio de saúde pública, mas pode ser combatido com vacinação preventiva adequada.

Em 2022, mais de 900 casos foram diagnosticados em Angola, representando cerca de 17% de todos os cancros tratados no país.

O BEI é a instituição de crédito a longo prazo da União Europeia, detida pelos seus Estados-membros, e financia investimentos que contribuem para os objetivos de política da UE.

O BEI Global é o braço especializado do grupo para as parcerias internacionais e o financiamento para o desenvolvimento.