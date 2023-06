BEI empresta mais 100 milhões de euros à Ucrânia com garantia da UE

Os empréstimos, concedidos pelo BEI com uma garantia da União Europeia (UE), destinam-se a ajudar à recuperação da Ucrânia, nomeadamente de infraestruturas municipais e energéticas.

A verba de cem milhões de euros integra-se na Iniciativa da UE para a Ucrânia (EU4U) que o BEI aprovou e que inclui também um fundo e um pacote de assistência técnica e de aconselhamento de cem milhões de euros provenientes dos fundos próprios do banco.

A Comissão Europeia, por seu lado, vai utilizar o Fundo Europeu garante a verba hoje acordada

A Comissão utilizará o Fundo Europeu para Investimentos Sustentáveis Mais (FEDS+), o ramo financeiro do Fundo de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional - Europa Global, para garantir até 100 milhões de euros de novos empréstimos do BEI à Ucrânia.

A UE e o BEI concederam financiamentos substanciais para a modernização da Ucrânia e apoio de emergência desde o início da guerra da Rússia, em 24 de fevereiro de 2022.

No total, a UE disponibilizou 70 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia e o seu povo, incluindo - com este último acordo - 2,4 mil milhões de euros de financiamento do BEI à Ucrânia, apoiado por uma garantia da UE.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU.