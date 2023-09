Beijo polémico. Jenni Hermoso avança com queixa contra Rubiales

Em causa está o beijo que o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol lhe deu nos festejos da conquista do Campeonato do Mundo de futebol feminino e que suscitou polémica.



A notícia está a ser adiantada pelo jornal El País, que acrescenta que a Justiça do país vizinho pretende ordenar a abertura de um processo judicial contra Rubiales com "a maior brevidade possível".



Já decorria uma investigação no Ministério Público contra o dirigente de futebol, já que de acordo com a lei espanhola o gesto pode configurar um crime de agressão sexual, uma vez que a jogadora disse que "não foi consentido".





O Ministério Público tinha já apresentado a Jenni Hermoso a possibilidade de se queixar formalmente de Rubiales por um delito de agressão sexual, sendo que só com uma denúncia da própria jogadora as autoridades judiciais poderiam avançar uma acusação ao presidente da federação.





Rubiales beijou Jenni Hermoso na boca, em 20 de agosto, no estádio de Sydney, após a vitória de Espanha no campeonato do mundo de futebol feminino.



A futebolista disse que o beijo não foi consentido, ao contrário do que afirma o presidente da federação.



Antes, na bancada do estádio, Rubiales tinha tocado os próprios genitais para celebrar a vitória espanhola.



Os dois comportamentos valeram-lhe queixas do governo de Espanha ao Tribunal Administrativo do Desporto, que decidiu abrir um processo disciplinar a Rubiales, e a suspensão da FIFA do cargo de presidente da federação espanhola, durante 90 dias.







c/ Lusa