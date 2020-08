Beirute em estado de emergência com número de mortos a subir para 135

Impressive "atomic mushroom" following #explosion in #Beirut #beirutblasts #Libano #BeirutBlast #beirute #Liban #ExplosaoemBeirute pic.twitter.com/PEziS1VQ3q — rickrock (@richi_rochi) August 4, 2020

Esta segunda explosão originou um terramoto de magnitude 3,3 na escala de Richter que foi sentido em Chipre, a mais de 200 quilómetros de distância. Uma primeira explosão ocorreu na zona portuária de Beirute por volta das 18h00 (16h00 em Lisboa) de terça-feira, seguida de um incêndio e de algumas detonações. Os vídeos de algumas pessoas que começaram a filmar nessa altura são testemunho de uma segunda explosão, muito mais forte, que causou uma nuvem de fumo em forma de cogumelo, reduzindo o porto e os edifícios vizinhos a escombros.

O anúncio da decisão foi feito numa conferência de imprensa pelo ministro da Informação, Manal Abdel Samad, adiantando que entrará em vigor, imediatamente, "um poder militar supremo" para garantir a segurança em Beirute.. Há ainda dezenas de desaparecidos e a Cruz Vermelha admitiu que estes números possam ainda subir.





As operações de resgate continuam nos bairros à volta do porto, cujas ruas estão repletas de escombros dos edifícios que desabaram. Por toda a cidade os habitantes de Beirute sofreram ferimentos ao ser atingido pelos vidros que estilhaçaram devido à deslocação do ar provocada pela explosão., considerando que "metade [da cidade] se encontra destruída ou danificada". Os danos poderão "ascender a entre três e cinco mil milhões de dólares (2,5 a 4,2 mil milhões de euros)", acrescentou.

“Inação e negligência”

As causas das explosões ainda não foram confirmadas, mas suspeita-se que estarão relacionadas com materiais explosivos. Segundo o presidente do Líbano, Michel Aoun,Uma fonte oficial revelou à Reuters que, afirmando que “nada foi feito” quanto ao armazenamento deste material perigoso.O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, considerou "inadmissível que um carregamento de nitrato de amónio, calculado em 2.750 toneladas, esteja há seis anos num entreposto, sem medidas de precaução". "É inaceitável e não podemos ficar calados em relação à questão", adiantou Diab.O presidente libanês já garantiu que o Governo está “determinado em investigar e expor o que aconteceu o mais rapidamente possível e encontrar o responsável”. A Reuters avança ainda queAs autoridades libanesas já vieram garantir que nada indica que as explosões tenham sido provocadas deliberadamente. No entanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou na terça-feira que os generais norte-americanos lhe tinham dito que as explosões pareciam ter sido causadas por "uma espécie de bomba". "Parece um ataque terrível", disse Trump.O Pentágono, no entanto, disse à agência France-Presse "nada ter" a acrescentar, aconselhando a "contactar a Casa Branca para esclarecimentos".

Ajuda internacional

Os hospitais de Beirute não estão a conseguir dar resposta às milhares de vítimas que chegam e há inclusivamente relatos de equipas médicas que foram forçadas a tratar pacientes em parques de estacionamento. De acordo com os meios de comunicação locais, vários hospitais ficaram destruídos devido à explosão.

O ministro da Saúde, Hamad Hassan, afirma que os hospitais no país possuem poucas camas e não têm equipamentos necessários para tratar os feridos e pacientes em estado crítico.

" e apelou à ajuda de todos os países e amigos do Líbano.A União Europeia já se disponibilizou a ajudar e anunciou o envio de 100 bombeiros, lamentando esta quarta-feira as fortes explosões. "A UE expressa a sua total solidariedade e apoio às famílias das vítimas, à população e às autoridades libanesas na sequência das violentas explosões que afetaram Beirute", disse o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, na rede social Twitter.Também os Estados Unidos ofereceram ajuda, com Donald Trump a enviar "as mais sentidas condolências" para com o povo libanês. "Rezamos por todas as vítimas e as suas famílias. Os EUA estão preparados para auxiliar o Líbano. Temos uma relação muito boa com o povo do Líbano e vamos ajudar", assegurou o presidente norte-americano.

Entre a lista de países que se apressaram a oferecer apoio está França, comprometendo-se a enviar ainda esta quarta-feira para o Líbano três aviões de transporte militar com equipas de resgate e material com ajuda de emergência às vítimas das explosões. O presidente francês, Emmanuel Macron, fará ainda uma vista à cidade na próxima quinta-feira.







A Rússia, o Qatar, o Irão e mesmo o vizinho inimigo Israel também ofereceram ajuda. O Reino Unido já comunicou que irá transferir até cinco milhões de libras para Beirute e está “preparada” para enviar equipas de procura e resgate e apoio médico especializado.



Da parte portuguesa,Segundo adiantou a secretária de Estado, a intervenção de equipas do INEM no Líbano será definida pelo mecanismo europeu de proteção civil e deverá ser conhecida nas próximas 24 horas."A janela temporal para ajudar, sobretudo na localização de desaparecidos com vida nesta vastíssima destruição que o incidente provocou terá de ser acionada rapidamente", afirmou a secretária de Estado da Saúde.Segundo Jamila Madeira,O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que Portugal está atento ao que se passa no Líbano e adianta que o ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que, até ao momento, não há registo de nenhum português entre as vítimas.

“Nenhuma palavra pode descrever o horror”

Durante uma reunião do gabinete de emergência, o presidente Aoun descreveu Beirute como uma “cidade atingida por um desastre”., acrescentou o presidente libanês, que declarou“O que estamos a testemunhar é uma enorme catástrofe. Há vítimas e mortes em todo o lado”, disse George Kettaneh, responsável da Cruz Vermelha libanesa, sobre aquela que é a maior tragédia da história de Beirute.. Estou sem palavras”, lamentou o presidente da Câmara de Beirute, Jamal Itani, à agência Reuters, depois de ter inspecionado esta quarta-feira os estragos causados pelo desastre, estimando que correspondam a milhares de milhões de dólares. “Esta é uma catástrofe para Beirute e para o Líbano”.

Testemunhas contam que pensavam estar no meio de um terramoto com prédios a balançar e vidros partidos. “Foi surreal. Senti que estava num pesadelo onde estava muda e não conseguia ajudar ninguém, nem eu mesma”, afirmou um libanês ao jornal The Guardian.







c/agências