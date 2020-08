Beirute. Socorristas ainda encontram corpos nos escombros

A Organização Mundial da Saúde revela que seis hospitais e vinte clínicas estão danificadas e o governo libanês diz que os casos de contágio de Covd-19 não param de aumentar.



A investigação sobre as circunstâncias das explosões no porto de Beirute foi retomada e envolvem efetivos da marinha libanesa



O inquérito conta com a participação do FBI, a convite do governo do Líbano.