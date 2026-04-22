Belgas aconselhados a preparar "kit de emergência" suficiente para três dias





Em caso de imprevisto, isto permitirá que os serviços de emergência se concentrem nos cidadãos mais vulneráveis, uma vez que um grande número de pessoas poderá ser autossuficiente durante as primeiras horas de uma crise.





A Bélgica responde desta forma a uma recomendação da Comissão Europeia no âmbito da sua estratégia "Preparação 2030", apresentada no ano passado em resposta à ameaça russa.





A iniciativa foi elogiada pela Comissária Europeia para as Situações de Crise, Hadja Lahbib, na rede social X.





Bravo à la Belgique qui suit les recommandations de la stratégie 🇪🇺, qui vise à nous préparer à faire face à l’imprévu.



Être prêt, juste au cas où, c’est comme prendre une assurance : c’est une question de prudence, de sérénité et de solidarité. — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) April 21, 2026 Na prática, o "kit de emergência", que pode ser transportado numa mochila em caso de ordem de evacuação, deve conter documentos de identificação, artigos básicos de higiene e primeiros socorros, um carregador de telemóvel, uma bateria externa, uma faca de bolso multifuncional e um apito para sinalizar a presença aos serviços de emergência. Na prática, o "kit de emergência", que pode ser transportado numa mochila em caso de ordem de evacuação,





É também importante ter pelo menos um litro de água por pessoa, algumas bolachas, frutos secos ou barras energéticas, uma caneta e papel.





Um outro kit, mais completo, pode ser mantido em casa para o caso de ter de ficar abrigado no local, potencialmente sem eletricidade, água ou acesso à internet. É aconselhável ter um rádio.





Os belgas são ainda encorajados a conversar com os vizinhos sobre como se ajudarem mutuamente, tendo em conta que pode ser criado um kit de emergência partilhado, por exemplo num prédio de apartamentos ou numa habitação partilhada.





Preparados. Juntos", a campanha é liderada pelo Centro Nacional de Crise, o organismo federal responsável pela coordenação da resposta a emergências que divulga todas as informações no seu site na Internet. Denominada " Prêts. Ensemble ", em português ", o organismo federal responsável pela coordenação da resposta a emergências que divulga todas as informações no seu site na Internet.





Em declarações à estação pública RTBF, O ministro belga do Interior sublinhou que o objetivo "não é incitar o medo, mas evitar que nos isolemos da realidade", disse Bernard Quintin que considera a atual situação geopolítica, "mais preocupante do que há dez, quinze ou vinte anos", e recordou ainda que a Bélgica foi atingida, no verão de 2021, por inundações "ligadas às alterações climáticas" que provocaram cerca de quarenta mortes.

Com este duplo objetivo, a população é aconselhada a manter um "kit de emergência" que contenha