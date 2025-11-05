Bélgica. Drones obrigam a encerrar dois aeroportos

Alguns voos com destino ao principal aeroporto de Bruxelas e os voos previstos para aterrar na capital belga estão a ser desviados para outras cidades, como Charleroi e Bruges, ou ainda Paris e Frankfurt.



O porta-voz do serviço de controlo de tráfego aéreo belga disse tratar-se de uma medida de segurança.



Tal como vários outros países europeus nos últimos dois meses, a Bélgica tem sofrido com incidentes de drones que sobrevoam locais ou infraestruturas de forma suspeita.



No passado fim de semana, uma base militar no nordeste, que abriga armas nucleares americanas foi sobrevoada três vezes, o que levou a uma investigação do serviço de inteligência militar belga.



Em setembro, os aeroportos de Copenhaga e Oslo também encerraram temporariamente, devido ao avistamento de drones.