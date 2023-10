Bélgica em nível máximo de alerta terrorista após ataque em Bruxelas

O atacante persegue-os e volta a disparar atingindo-os mortalmente. Há momentos o procurador belga informou que uma outra pessoa ficou ferida.



As vítimas mortais serão dois adeptos da seleção da Suécia que estavam na cidade para apoiar a equipa que jogava a essa hora com a Bélgica num encontro de apuramento para o Europeu de futebol do próximo ano. O jogo foi suspenso ao intervalo devido a este ataque.



As autoridades estão a investigar esta situação como um ataque terrorista. Os jornais belgas avançam que o atacante gritou Alá É grande antes de começar a disparar. O atacante está em fuga.



As autoridades belgas elevaram para o nível máximo o alerta terrorista na capital. E foi apertado o controlo de fronteiras.



Vários líderes europeus já se manifestaram. Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, fala num ataque cobarde e Emmanuel Macron, presidente francês, disse que a "Europa está abalada" com o que considerou um "ataque terrorista islâmico".



O Presidente da República estava a jantar com os reis belgas, quando se deu o ataque, em Bruxelas.



Por segurança, Marcelo Rebelo de Sousa teve de regressar ao hotel e por isso não pôde assistir ao jogo da seleção num estabelecimento comercial português, como tinha previsto fazer.