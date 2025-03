O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiro da Bélgica admite que o pedido de sanções da UE ao Ruanda possa atingir a ação das forças militares deste país que atuam em Moçambique. A Bélgica quer que a UE acabe com a ajuda financeira às forças militares deste país devido à sua intervenção no conflito no este da RDCongo.