Mundo
Bélgica registou aumento inédito de 39% de mortes durante a onda de calor
A Bélgica registou um aumento "inédito" no número de mortes durante a onda de calor de junho. A informação é avançada por relatório provisório divulgado esta sexta-feira pelo Governo.
"De acordo com dados preliminares, a Bélgica registou um excesso de mortalidade de 39% (mais 1.222 mortes) entre quinta-feira, 18 de junho, e segunda-feira, 29 de junho", explicaram as autoridades de saúde em comunicado.
"Tal excesso de mortalidade durante uma onda de calor é inédito no nosso país. A onda de calor foi excecional, com sete dias tropicais em que as temperaturas ultrapassaram os 30°C. As noites, em particular, foram anormalmente quentes", sublinha o relatório provisório.
Quase metade destas mortes (530) envolveram pessoas com 85 ou mais anos.
O pico de mortalidade foi atingido no sábado, 27 de junho, com "um total de 572 mortes registadas", especifica o comunicado do Ministério belga da Saúde.
Durante a onda de calor, quase todo o país esteve sob alerta laranja ou vermelho devido ao calor extremo. As elevadas temperaturas obrigaram mesmo as autoridades a cancelar certos eventos, como a reconstituição anual da Batalha de Waterloo.
"Tal excesso de mortalidade durante uma onda de calor é inédito no nosso país. A onda de calor foi excecional, com sete dias tropicais em que as temperaturas ultrapassaram os 30°C. As noites, em particular, foram anormalmente quentes", sublinha o relatório provisório.
Quase metade destas mortes (530) envolveram pessoas com 85 ou mais anos.
O pico de mortalidade foi atingido no sábado, 27 de junho, com "um total de 572 mortes registadas", especifica o comunicado do Ministério belga da Saúde.
Durante a onda de calor, quase todo o país esteve sob alerta laranja ou vermelho devido ao calor extremo. As elevadas temperaturas obrigaram mesmo as autoridades a cancelar certos eventos, como a reconstituição anual da Batalha de Waterloo.
(com agências)