Bélgica registou aumento inédito de 39% de mortes durante a onda de calor





(com agências)

, explicaram as autoridades de saúde em comunicado.A onda de calor foi excecional, com sete dias tropicais em que as temperaturas ultrapassaram os 30°C. As noites, em particular, foram anormalmente quentes", sublinha o relatório provisório.Quase metade destas mortes (530) envolveram pessoas com 85 ou mais anos., especifica o comunicado do Ministério belga da Saúde.Durante a onda de calor, quase todo o país esteve sob alerta laranja ou vermelho devido ao calor extremo. As elevadas temperaturas obrigaram mesmo as autoridades a cancelar certos eventos, como a reconstituição anual da Batalha de Waterloo.