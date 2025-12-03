Bélgica reitera críticas sobre plano da UE sobre uso de ativos russos
A Bélgica voltou a criticar hoje a proposta da Comissão Europeia sobre a utilização de ativos russos retidos para financiar empréstimos à Ucrânia por não considerar as preocupações do Governo de Bruxelas.
O ministro dos Negócios Estrangeiros belga, Maxime Prévot, disse hoje que a proposta continua a ser a pior opção possível.
Antes do início de uma reunião da Aliança Atlântica, em Bruxelas, Prévot afirmou que o executivo da Bélgica sentiu-se frustrado por não ter sido consultado sobre o assunto.
A Comissão Europeia deverá esclarecer hoje como pretende financiar um empréstimo de 140 mil milhões de euros para reparações à Ucrânia, utilizando ativos estatais russos congelados na Europa.