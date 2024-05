Belousov substitui Shoigu. Rússia passa a ter economista à frente do Ministério da Defesa

Andrey Belousov, o novo ministro da Defesa da Rússia, foi escolhido por Putin devido à necessidade de “inovação”, justificou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em conferência de imprensa.



Belousov é um economista com pouca experiência militar e a escolha para assumir o Ministério da Defesa foi uma surpresa para alguns. Mas, na opinião de outros analistas, a medida indica que Vladimir Putin está a tentar aproximar a economia russa com o esforço de guerra. “Hoje, no campo de batalha, o vencedor é aquele que está mais aberto à inovação”, disse Dmitry Peskov. “Portanto, é natural que, no atual momento, o presidente tenha decidido que o Ministério da Defesa russo deve ser chefiado por um civil”.





Ou seja, é necessário garantir que as despesas militares sejam integradas de melhor forma na economia global da Rússia. Uma vez que o Kremlin entende que, neste momento, a Rússia está mais parecida com a União Soviética em meados da década de 1980, quando uma elevada proporção do PIB era destinada a gastos militares.

O amigo de pesca de Putin





O ex-ministro da Defesa deverá agora assumir o cargo de “secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa”. Documentos do Governo russo mostram que Putin quer que Sergei Shoigu seja o secretário no poderoso Conselho de Segurança do país, até porque o ex-ministro da Defesa tem ligações estreitas com o Presidente russo, são frequentes as viagens de pesca de ambos até à Sibéria.







Engenheiro civil de profissão, Shoigu ganhou destaque como chefe do ministério de emergências e ajuda humanitária na década de 1990. O ex-ministro tem 68 anos e estava no cargo desde 2012. Em 2023, envolveu-se numa rivalidade pública com o então líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, sobre a condução da guerra na Ucrânia. Prigozhin, que liderou um motim de curta duração contra Moscovo, acusou Shoigu de ser um “lambe-botas” e um “velho palhaço”.





Yevgeny Prigozhin morreu num aparente desastre de aviação em agosto de 2023. O Kremlin negou qualquer responsabilidade na morte.