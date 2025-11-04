"Bem encaminhado". União Europeia faz derradeira tentativa de acordo antes da COP30

"Está tudo bem encaminhado para termos uma meta fechada e uma posição forte", afirmou Maria da Graça Carvalho, reconhecendo que é "um pouco à última da hora".



"A presidência dinamarquesa deveria ter conseguido mais cedo, mas pronto, sei que é difícil", apontou.

A Espanha, os países escandinavos e a Alemanha apoiam a meta da Comissão, ao contrário de países como a Hungria, a Polónia, a República Checa ou a Itália, que vêem o valor proposto como uma ameaça às suas indústrias.





Uma das nuances que vão ser discutidas esta terça-feira é a flexibilidade concedida aos Estados, com a hipótese de adquirir créditos de carbono internacionais, para financiar projetos fora da Europa.



Apoios para diversificar fontes de energia renovável





Ponto Central da Antena 1 que há um compromisso de Belém, o local da COP no Brasil, para procurar diversificar as fontes de energia renovável.



Referiu por isso que vão ser apresentados na Assembleia da República, na Comissão de Orçamento e Finanças, investimentos em Portugal na área dos gases renováveis. "É um apoio para novos projetos, não só eletricidade mas também gases renoviáveis e conbustiveis liquidos renováveis que o Brasil quer põr em cima da mesa", explicou nesta entrevista conduzida pela jornalista Eduarda Maio.



A governante portuguesa explica que estas medidas procuram uma "diversidade e neutralidade tecnológica".

