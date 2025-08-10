Ben Givir diz que plano de "conquista" de Gaza foi aprovado graças a si

"É possível alcançar uma vitória. Quero toda a Gaza. Quero promover a migração e os colonatos", disse o ministro radical, de extrema-direita, em entrevista à emissora pública israelita Kan, divulgada pela imprensa israelita, em referência ao restabelecimento dos colonatos que foram desmantelados em 2005 em Gaza, onde chegaram a viver cerca de 8.000 colonos.

Na madrugada de sexta-feira, o gabinete de segurança israelita, órgão responsável pela gestão da ofensiva em Gaza, aprovou um plano com o qual pretendem tomar o controlo da cidade de Gaza, onde se estima que vivam entre 800.000 e um milhão de cidadãos de Gaza, apesar das reticências manifestadas pelo chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir.

"Ouço muitos relatórios do chefe do Estado-Maior a dizer que precisamos de muitos soldados (para levar adiante o plano). Não é verdade, não precisamos deles", disse o titular da Segurança Nacional.

E acrescentou: "Se o Hamas matar os reféns, os terroristas devem ser executados".

Durante a reunião, Zamir alertou Netanyahu que um plano com essas características colocaria em risco a vida dos reféns e causaria mais baixas entre os soldados israelitas, muitos dos quais estão cansados após quase dois anos de ofensiva, segundo relatos da imprensa local.

Em agosto do ano passado, o Hamas executou seis reféns quando as tropas se aproximavam do túnel onde eles estavam. Esse é agora o maior medo dos familiares dos reféns, que pedem ao governo israelita que retome a via diplomática para que seus entes queridos possam voltar para casa por meio de um acordo com o Hamas.

Durante a noite, o outro ministro radical e colono israelita, o das Finanças, Bezalel Smotrich, criticou Netanyahu, acusou-o de não procurar uma "vitória" sobre o Hamas, e afirmou que o seu objetivo é, na verdade, pressionar o grupo a regressar à mesa das negociações e não ocupar o enclave.