Benetton criticada por usar imagens de imigrantes em publicidade

RTP20 Jun, 2018, 15:31 / atualizado em 20 Jun, 2018, 15:31 | Mundo

A marca italiana United Colors of Benetton lançou dois anúncios publicitários que incluem fotografias de um grupo de imigrantes, captadas a 9 de junho pela instituição de caridade alemã SOS Méditerranée.

Photo by Orietta Scardino / ANSA pic.twitter.com/guFAq0976l — Benetton (@benetton) 17 de junho de 2018

A instituição não-governamental de resgate já se pronunciou sobre o uso das imagens, afirmando que a marca italiana coloca as “pessoas em perigo”.





"A SOS Méditerranée desvincula-se por completo desta campanha que revela uma fotografia tirada enquanto as nossas equipas resgatavam pessoas em perigo no mar no dia 9 de junho", informa o comunicado lançado pela ONG nas redes sociais.



🔴 STATEMENT on the use of SOS MEDITERRANEE’s pictures pic.twitter.com/rkfCcios6P — SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) 19 de junho de 2018



Solo io trovo che sia squallido?https://t.co/leOn1vJhK1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 de junho de 2018 A ONG condena também o fotografo Kenny Karpov por ceder as fotografias à marca italiana. Até ao momento, a Benetton não se pronuciou sobre as críticas. O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, que lidera o Paritdo da Liga, demonstrou no Twitter o seu descontentamento e condenou a campanha publicitária: "Serei o único a achar isto desprezível?". Matteo Salvini negou-se a receber os 629 imigrantes resgatados pela embarcação humanitária "Aquarius" nos portos de Itália.A ONG condena também o fotografo Kenny Karpov por ceder as fotografias à marca italiana. Até ao momento, a Benetton não se pronuciou sobre as críticas.





Oliviero Toscani, fotógrafo oficial das campanhas publicitárias da Benetton, respondeu às críticas de Salvini, afirmando que as imagens são "dramáticas" e que considera a utilização correta.

Vedi @matteosalvinimi, non è squallido, ma drammatico. E purtroppo siete in tanti a non capire ciò che sta succedendo. Poi il fatto che un negazionista come te critichi questa azione, mi fa capire che ho ragione. — oliviero toscani (@OToscani) 19 de junho de 2018

Conhecido pelos anúncios publicitários "polémicos", Oliviero Toscani diz que as campanhas - que abordaram temas como Direitos Humanos, religião e racismo -, são criadas para aumentar a conscientização sobre certos assuntos.