Benidorm. Espanhóis em férias que querem fazer tudo para não engrossar a abstenção

Foto: Mário Antunes - Antena 1

A quatro dias das eleições gerais em Espanha os líderes dos principais partidos intensificam o apelo ao voto, procurando afastar o fantasma da abstenção. O ato eleitoral de domingo acontece em pleno mês de férias para milhões de espanhóis. E também há que contar com um tempo particularmente quente, com temperaturas nos últimos dias a rondar os 40 graus em boa parte do centro e sul da península.