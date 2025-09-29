Benjamin Netanyahu pede desculpa ao Catar e promete "não atacar" de novo o país
Num sinal de apaziguamento, num telefonema tripartido durante a reunião com Donald Trump, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pediu desculpa ao seu homólogo catari, o xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, pela violação da soberania do Catar, com o ataque israelita em Doha, a 10 de setembro, que teve por alvo membros do Hamas.
O Catar desempenhou um papel crucial no conflito ao acolher negociações entre Israel e o Hamas, mas esta posição foi posta em causa quando Israel lançou o seu ataque a Doha.
Fonte informada sobre as negociações referiu que o Catar enviou igualmente diplomatas a Washington, que estiveram reunidos também com Trump na Casa Branca.
De acordo com fontes da Administração Trump, após a reunião, Catar e Israel comprometeram-se a colaborar com os Estados-Unidos para resgatar as suas "dificuldades mútuas". Netanyahu "afirmou que Israel não voltará a realizar tal ataque no futuro", referiu a Casa Branca.
