Benjamin Netanyahu pede desculpa ao Catar e promete "não atacar" de novo o país

O Catar desempenhou um papel crucial no conflito ao acolher negociações entre Israel e o Hamas, mas esta posição foi posta em causa quando Israel lançou o seu ataque a Doha.



Fonte informada sobre as negociações referiu que o Catar enviou igualmente diplomatas a Washington, que estiveram reunidos também com Trump na Casa Branca.



De acordo com fontes da Administração Trump, após a reunião, Catar e Israel comprometeram-se a colaborar com os Estados-Unidos para resgatar as suas "dificuldades mútuas". Netanyahu "afirmou que Israel não voltará a realizar tal ataque no futuro", referiu a Casa Branca.