Benjamin Netanyahu quer Trump a receber Nobel da Paz

Uma oferta que deixou o presidente norte-americano surpreso e agradecido.

Pouco antes, de sentar à mesa com o primeiro ministro de Israel, Trump falou aos jornalistas para dizer que as coisas estão a correr bem, em Doha, onde hoje há mais uma ronda de negociações indirectas entre Israel e o Hamas, em busca do acordo para o cessar fogo em Gaza.





Trump garantiu que as coisas estão a correr bem, sem obstaculos que impeçam a possibilidade de um entendimento.Mas ao fim da segunda ronda de negociações do Catar, não houve avanços.Benjamin Netanyahu voltou a afastar ontem à noite a ideia da criação de um Estado palestiniano de pleno direito, afirmando que Israel tem a intenção de manter sempre o controlo da segurança sobre a Faixa de Gaza.Dezenas de familiares dos reféns reuniram-se ontem à noite em frente à embaixada dos Estados Unidos em Telavive para pedir a Trump que obtivesse o cessar-fogo.Com bandeiras norte americanas, cartazes e fotos dos reféns, pediram a Trump que fizesse história e que trouxesse de volta todos os que ainda faltam.