Bento XVI culpa Maio de 68 pela pedofilia na Igreja

11 Abr, 2019, 18:33 / atualizado em 11 Abr, 2019, 18:34 | Mundo

O texto, intitulado “A Igreja e o abuso sexual”, apresenta fundamentos teológicos para enfrentar um dos “momentos mais complicados” da Igreja Católica.







O antecessor de Francisco vai para além da esfera eclesiástica nas suas reflexões e atribui a origem dos abusos sexuais na Igreja ao “colapso moral” da sociedade, que ocorreu com a revolução sexual dos anos sessenta.







Bento XVI denuncia ainda no documento uma justiça que durante anos foi baseada em garantias a padres pedófilos, em que “a pedofilia foi declarada como admissível e apropriada”.





Contudo, de acordo com o autor do texto, o Papa João Paulo II decidiu entregar os crimes de pedofilia à Congregação para a Doutrina da Fé, que Ratzinger dirigia, tornando possível “impor a pena máxima, isto é, a expulsão do estado clerical, que não poderia ter sido imposta sob outras disposições legais”.







“Ausência de Deus”

O texto de 18 páginas está dividido em três partes. Bento XVI começa por analisar o contexto histórico dos anos sessenta e situa a origem do flagelo de abusos na revolução de maio de 1968, e no consequente “colapso dos padrões da sociedade”.







Refere também que a “total liberdade sexual” que a revolução reivindicou deu origem a este “colapso”. Segundo Ratzinger, diante da alteração dos padrões da sociedade, a teologia moral católica também foi afetada e a Igreja ficou “indefesa”.







Na segunda parte do trabalho, refere-se ao impacto de uma certa decadência moral dos sacerdotes da época. Por último, lança uma proposta para enfrentar a situação. No entanto, o texto não fornece orientações sobre como erradicar os abusos de menores dentro da Igreja e conclui que a pedofilia atingiu estas proporções diante da “ausência de Deus”.





Em fevereiro, a convite do Papa Francisco, os presidentes das Conferências Episcopais do Vaticano reuniram-se para debater sobre o assunto. Joseph Ratzinger decidiu publicar o documento meses depois deste congresso, defendendo que “era necessário enviar uma mensagem forte e procurar um novo começo para tornar a Igreja credível novamente”.Antes de publicar o documento, o Papa emérito, que renunciou ao pontificado em fevereiro de 2013, afirma ter contactado o Papa Francisco e o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.O Papa emérito, no documento, fala ainda de “clubes gays” que alteraram a forma como se vivia nos seminários, e de candidatos a sacerdotes do Sul da Alemanha que viviam com os filhos e as esposas.