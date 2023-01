Bento XVI. Limitação da missa em latim "dolorosa" para papa emérito, diz secretário

"Foi muito duro. Penso que o papa Bento XVI leu o novo `motu proprio` [Carta Apostólica `Traditionis Custodes` do Papa Francisco em 2021 sobre a limitação do uso da Liturgia Romana] com o coração pesado, porque a sua intenção era ajudar aqueles que simplesmente encontraram um lar na antiga missa a encontrar a paz, a encontrar a paz litúrgica, a afastá-los também de Lefebvre", explicou Georg Gänswein em entrevista ao jornal católico alemão Die Tagespost.

O arcebispo francês Marcel Lefebvre, que ordenou quatro bispos em 1988 sem a permissão do Papa e por isso foi excomungado, não reconhecia, juntamente com os seus seguidores membros da Sociedade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), o Concílio Vaticano II nem a reforma da missa realizada na década de 1960, que permitiu, entre outras coisas, a celebração da eucaristia na língua de cada local.

Gänswein, arcebispo alemão que se tornou parte da família de Bento XVI por estar sempre ao seu lado nos seus últimos anos, lembrou ainda na entrevista que "muitos jovens que nasceram após o Vaticano II (...) não entendem todo o drama que envolveu o Concílio".

Mas, no entanto, "esses jovens, conhecendo a nova missa, encontraram um lar espiritual, um tesouro, também na missa antiga", acrescentou.

O papa emérito Bento XVI, que morreu no sábado com 95 anos, abalou a Igreja ao resignar do pontificado por motivos de saúde, em 11 de fevereiro de 2013, dois meses antes de completar oito anos no cargo.

Joseph Ratzinger, que foi papa entre 2005 e 2013, sendo, portanto, o bispo da Diocese de Roma, nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, tornando-se no primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja.

Os abusos sexuais a menores por padres e o "Vatileaks", caso em que se revelaram documentos confidenciais do Papa, foram temas que agitaram o seu pontificado.

O funeral de Bento XVI realiza-se na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, às 09:30 locais (08:30 em Lisboa), numa celebração presidida pelo Papa Francisco.