Berço do cristianismo. Belém cria obra em solidariedade com Gaza

A cidade de Belém, na Palestina, berço do cristianismo, criou uma obra de arte em solidariedade com os palestinianos em Gaza. "Nascimento sob escombros" é o nome da obra que tirou o lugar à árvore de Natal este ano.

Retrata o nascimento de Jesus no meio da destruição, um paralelo intencional com a situação que se vive em Gaza.



O ministro do Turismo da Autoridade Palestiniana inaugurou o evento e, no discurso, pediu à comunidade internacional para intervir nas injustiças contra palestinianos.



Belém é a cidade onde vive uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo, lado a lado com árabes muçulmanos, a poucos quilómetros da guerra.