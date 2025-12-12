Berlim convoca embaixador russo após ataques "híbridos" no país

A informação é avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, que também dá conta que o embaixador de Moscovo foi chamado a Berlim.



“Podemos agora claramente atribuir o ciberataque contra a Segurança Aérea Alemã em agosto de 2024 ao hacker coletivo APT28, também conhecido como Fancy Bear”, acusa o MNE alemão, que também garante que a Rússia, “através da campanha Storm 1516, procurou influenciar e desestabilizar as ais recentes eleições federais [de 2025]”.



O porta-voz afirma que serão tomadas “contramedidas para fazer a Rússia pagar o preço pelas suas ações híbridas” e que o país irá apoiar “novas sanções individuais contra atores híbridos a nível europeu”. A embaixada russa em Berlim ainda não comentou os incidentes.





Estas denúncias vêm na sequência de acusações dirigidas contra a Rússia de que o Governo do país estaria por trás de táticas de guerra híbrida contra os países ocidentais.



Uma dessas táticas envolveria o grupo Storm 1516, ativo desde 2024, que nas semanas anteriores à campanha eleitoral alemã de 2025 fez circular vídeos falsos e manipulados, assim como outro conteúdo de desinformação.



Uma dessas campanhas envolvia o candidato do Partido Verde, Robert Habeck, que estaria alegadamente a ser acusado de desviar milhares de euros, com o envolvimento de políticos ucranianos. Outra, envolvia uma alegada exclusão da AfD nos boletins de voto em Leipzig. Nenhum desses vídeos foi dado como verídico.



Vários governos europeus têm aumentado os seus níveis de alerta relacionados com ciberataques por parte da Rússia, assim como campanhas de desinformação, espionagem e sabotagem.

