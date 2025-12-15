Berlim e Bruxelas são palco de novas negociações sobre futuro da Ucrânia

Zelensky, por seu lado, declarou que propôs abandonar a ideia de a Ucrânia entrar na Aliança Atlântica como prova do esforço e da vontade de Kiev para pôr termo à guerra. O presidente ucraniano rejeitou, contudo, a pressão dos EUA para ceder territórios à Rússia. Witkoff adiantou, na noite passada, que as conversações estão a fazer progressos.

Ministros europeus tentam desbloquear apoio





"Temos muitas discussões hoje, começando pela Ucrânia em termos de financiamento. É pegar ou largar", disse ainda. "As decisão que precisamos de tomar para apoiar a Ucrânia são muito importantes". a utilização dos ativos russos que estão congelados nos países da União Europeia continua a ser a maneira “mais credível” de resolver o problema para 2026 e 2027. , disse ainda. "As decisão que precisamos de tomar para apoiar a Ucrânia são muito importantes".Segundo Kallas,

Recorde-se que há duas semanas, a Comissão Europeia propôs um polémico empréstimo de reparações com base em ativos russos congelados e um crédito de menor dimensão assente no orçamento da UE, para apoiar a Ucrânia em 2026 e 2027.





c/ agências

O futuro da Ucrânia continua em jogo e volta estar em debate, esta segunda-feira, em dois campos. O presidente ucraniano e os enviados dos Estados Unidos para as negociações de paz reúnem-se novamente em Berlim. E em Bruxelas os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia tentam fechar a arquitetura dos novos apoios a Kiev, com vista aos próximos dois anos, sendo o ponto mais premente acabar com o impasse no uso dos fundos russos que estão congelados na Europa., disse o conselheiro do chefe de Estado ucraniano à saída do encontro em Berlim, no qual esteve também presente o chanceler germânico, Friedrich Merz. Dmytro Lytvyn acrescentou, segundo a agência de notícias francesa AFP, que Volodymyr Zelensky falará esta segunda-feira.Além de uma segunda ronda de conversações entre o líder ucraniano e os negociadores norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner (genro de Donald Trump), terá ainda lugar esta segunda-feira, em Berlim, uma cimeira convocada pelo chanceler alemão entre vários líderes europeus, das instituições comunitárias e da NATO sobre o assunto.Em Bruxelas, os ministros dos Negócios Estrangeiros vão discutir, também esta segunda-feira, a proposta de apoio à Ucrânia para os próximos dois anos, para tentar desbloqueá-la a tempo da reunião de líderes da União Europeia (UE), marcada para o final da semana.O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, participa na reunião em Bruxelas encabeçada pela alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas.A alta representante para a diplomacia europeia considerou que, insistindo que a melhor opção é utilizar os recursos russos imobilizados., disse esta manhã Kaja Kallas, à entrada para uma reunião ministerial, em Bruxelas, reconhecendo queO ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, vai participar por videoconferência e deverá fazer uma atualização dos esforços negociais com os Estados Unidos da América, das quais a UE foi excluída por Washington, ainda que o acordo com a Rússia possa delinear a nova arquitetura de segurança da Europa.Na última sexta-feira, a UE aprovou, por maioria e com os votos contra da Hungria e Eslováquia, uma decisão para manter os ativos russos imobilizados indefinidamente no espaço comunitário, servindo de base ao empréstimo de reparações à Ucrânia.