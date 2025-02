Um homem foi atacado esta sexta-feira em Berlim, junto ao recinto do Memorial do Holocausto. O ataque aconteceu por volta das 18h00 e foi feito com uma faca. O suspeito ainda está a monte.

A polícia alemã anunciou que foi lançada uma operação policial para prender o suspeito, enquanto a vítima foi levada para o hospital.



A zona à volta do Memorial foi isolada com as autoridades a não fornecerem mais detalhes sobre o ataque com uma faca, numa altura em que a Alemanha vive tempos de expectativa antes de ir a eleições.