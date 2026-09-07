Bernie Ecclestone. Antigo patrão da F1 apanhado em Tires com espingarda

As informações são escassas mas dão conta de que o antigo dirigente da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, foi encontrado esta segunda-feira na posse de uma espingarda.





A detenção aconteceu no Aeródromo de Tires, em Cascais, por elementos da divisão aeroportuária da Polícia de Segurança Pública (PSP), numa operação de rotina.





Até ao momento, não são ainda conhecidos os contornos do caso nem foi esclarecido se o antigo dirigente será presente a um juiz ou constituído arguido. A PSP também não prestou declarações públicas sobre a ocorrência.





A detenção acontece quatro anos depois de um episódio semelhante ter ocorrido no Brasil.





The Sun, a 26 de maio de 2022 e dava conta de que as autoridades brasileiras tinham encontrado na bagagem de Bernie Ecclestone uma pistola calibre .32, sem documentação, no momento em que Ecclestone se preparava para embarcar num jato privado com destino à Suíça. A notícia foi divulgada pelo jornal britânico, a 26 de maio de 2022 e dava conta de que as autoridades brasileiras tinham encontrado na bagagem de Bernie Ecclestone uma pistola calibre .32, sem documentação, no momento em que Ecclestone se preparava para embarcar num jato privado com destino à Suíça.





Na altura, o antigo patrão da Fórmula 1 admitiu ser proprietário da arma, mas disse às autoridades desconhecer que se encontrava na bagagem. Pagou uma caução de 990 libras, cerca de 1100 euros e acabou por ser libertado.





Bernie Ecclestone é uma das figuras mais influentes da história da Fórmula 1. Durante várias décadas, esteve à frente da gestão comercial do campeonato e foi determinante na transformação da modalidade num fenómeno desportivo global, com forte expansão dos direitos televisivos, patrocínios e receitas comerciais.





Deixou a liderança executiva da Fórmula 1 em 2017, depois de a modalidade ter sido adquirida pelo grupo norte-americano Liberty Media.





A ligação de Ecclestone a Portugal é antiga. O empresário teve um papel de destaque no regresso do Grande Prémio de Portugal ao calendário da Fórmula 1, em 1984, quando a prova voltou a realizar-se no circuito do Estoril.





O país recebeu depois várias edições da corrida, com o circuito português a tornar-se, durante anos, uma das referências do campeonato.





Ecclestone mantém atualmente uma relação próxima com Portugal e. É também proprietário de um jato privado Dassault Falcon 7X e divide o tempo entre Portugal, a Suíça e o Brasil.