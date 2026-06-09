Bezalel Smotrich banido. França proíbe entrada de ministro israelita das Finanças

O anúncio das sanções que afetam também Bezalel Smotrich foi feito pelo ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot.





"Juntamente com os nossos parceiros britânicos, canadianos, australianos, neozelandeses e noruegueses, vamos impor hoje novas sanções contra os responsáveis ​​pela promoção ativa da colonização e da violência na Cisjordânia ocupada", escreve Jean-Noël Barrot, sublinhando que o ministro israelita das Finanças passa a estar proibido de entrar em França.





A proibição afeta ainda quatro outros líderes de organizações de colonos e 21 colonos violentos de Israel.





Paris considera Smotrich um promotor activo da anexação da Cisjordânia e um defensor da recolonização de Gaza.





"Trata-se de uma política que não pode ser aceite pela esmagadora maioria da comunidade internacional, firmemente comprometida com a solução de dois Estados", assinala o texto, acrescentando que aqueles seis países exigiram ao governo israelita que tome medidas para garantir que os responsáveis pela violência na Cisjordânia sejam levados perante a justiça.



"O governo israelita deve certificar-se de que cada ataque resulte imediatamente numa investigação exaustiva, tomando medidas contra os postos avançados e as organizações que alimentam a violência", pede o governo francês.