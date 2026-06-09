Mundo
Guerra no Médio Oriente
Bezalel Smotrich banido. França proíbe entrada de ministro israelita das Finanças
Em coordenação com alguns países aliados, França impôs sanções "contra os responsáveis pela promoção ativa da colonização e da violência na Cisjordânia"
O anúncio das sanções que afetam também Bezalel Smotrich foi feito pelo ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot.
"Juntamente com os nossos parceiros britânicos, canadianos, australianos, neozelandeses e noruegueses, vamos impor hoje novas sanções contra os responsáveis pela promoção ativa da colonização e da violência na Cisjordânia ocupada", escreve Jean-Noël Barrot, sublinhando que o ministro israelita das Finanças passa a estar proibido de entrar em França.
A proibição afeta ainda quatro outros líderes de organizações de colonos e 21 colonos violentos de Israel.
Paris considera Smotrich um promotor activo da anexação da Cisjordânia e um defensor da recolonização de Gaza.
"Trata-se de uma política que não pode ser aceite pela esmagadora maioria da comunidade internacional, firmemente comprometida com a solução de dois Estados", assinala o texto, acrescentando que aqueles seis países exigiram ao governo israelita que tome medidas para garantir que os responsáveis pela violência na Cisjordânia sejam levados perante a justiça.
"O governo israelita deve certificar-se de que cada ataque resulte imediatamente numa investigação exaustiva, tomando medidas contra os postos avançados e as organizações que alimentam a violência", pede o governo francês.