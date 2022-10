Biblioteca do Congresso dos EUA celebra bicentenário da independência do Brasil

O evento, denominado "Visões do Brasil", foi organizado conjuntamente pelas embaixadas do Brasil e de Portugal em Washington, assim como pela biblioteca do Congresso - a maior biblioteca do mundo -, e pela Universidade Católica da América.

A Coleção Carvalho Monteiro, da Biblioteca do Congresso, e a Biblioteca Oliveira Lima, da Universidade Católica da América, consideradas duas das coleções luso-brasileiras mais valiosas do mundo, foram o mote desta celebração, procurando mostrar ao público a proveniência das mesmas e o significado nas relações Estados Unidos-Brasil.

Em entrevista à Lusa, depois do lançamento, o embaixador de Portugal em Washington, Francisco Duarte Lopes, disse que este evento "trata de juntar dois dos mais importantes monumentos bibliográficos luso-brasileiros" e assim mostrar a forma como os dois países estavam interligados há um século, quando Carvalho Monteiro e Oliveira Lima viveram.

Carvalho Monteiro (1848--1920) foi um filantropo, advogado e entomologista português, nascido no Brasil, cuja impressionante biblioteca ostentava coleções sobre história e cultura portuguesas, a flora e fauna do Brasil e de Portugal, e artes decorativas e arquitetura do século XIX numa ampla variedade de línguas, tendo ainda construído a Quinta da Regaleira, em Sintra.

Já Oliveira Lima (1867-1928) foi um diplomata, historiador e jornalista brasileiro, que em criança foi viver e estudar para Portugal, e cuja biblioteca pessoal deu origem a uma coleção original de 40.000 volumes, entre livros, manuscritos, folhetos, mapas, fotografias e obras de arte sobre a história e cultura portuguesa e do Brasil.

Apesar se não se saber se os dois colecionadores se conheceram, ambos "fizeram coleções que são profundamente luso-brasileiras e que dizem muito sobre como os dois países se inter-relacionavam 100 anos depois da independência", disse o diplomata português.

Em 7 de setembro de 1822, D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal proclamou a independência do gigante da América do Sul, nas margens do rio Ipiranga.

A independência do Brasil, proclamada há 200 anos, tem sido celebrada ao longo deste ano com uma série de eventos em vários países.