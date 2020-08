Biden aceita candidatura a prometer virar a página nos Estados Unidos

", acusou Biden."Aqui e agora, dou-vos a minha palavra: se me confiarem a presidência, farei sobressair o melhor de nós, não o pior. Serei um aliado da luz, não da escuridão", acrescentou o candidato democrata. "Unidos, podemos derrotar estes tempos de escuridão", instou.O ex-vice-presidente de Barack Obama salientou que", com crises sem precedentes, como a pandemia de covid-19, "".Biden criticou a gestão da pandemia do seu rival nas eleições de novembro, Donald Trump, acusando-o de falhar "no seu dever mais básico para com os Estados Unidos".", disse Biden no discurso em que aceitou a nomeação democrata, no último dia da convenção do partido, realizada de forma virtual.Biden assegurou ainda que a sua eleição garantiria os direitos dos desempregados, das vítimas da pandemia e "das comunidades que conheceram a injustiça de um joelho no pescoço", em alusão ao homicídio do afro-americano George Floyd, que originou protestos em massa no país e no mundo contra o racismo e a violência policial.

História de um percurso



O ex-vice-presidente de Barack Obama (2009-2017) invoca com frequência a sua experiência em funções governativas.A pouco mais de dois meses das eleições, Biden não tem, no entanto, a história do seu lado.Biden enfrentou igualmente desafios sem precedentes para transmitir a sua mensagem durante a Convenção Nacional Democrata, realizada sem público ao vivo, e em que a maioria dos oradores discursaram em vídeos pré-gravados, por causa da pandemia.Biden conseguiu o apoio de 3.558 delegados, em comparação com os 1.151 para o senador mais à esquerda Bernie Sanders.

A aceitação do antigo vice-presidente marcou o encerramento da Convenção Nacional Democrata.