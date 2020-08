Trump diz que promessas de Biden são "só palavras"

", escreveu Trump na sua conta na rede social Twitter.Biden aceitou durante esta madrugada a nomeação para candidato à presidência dos Estados Unidos, um momento que representa o culminar de uma carreira política com quase cinco décadas.





As críticas do presidente







Donald Trump fez ainda outras críticas a Biden, numa entrevista que coincidiu com o último dia da Convenção Nacional Democrata, transmitida pela Fox, o seu canal de televisão favorito.Na entrevista, o presidente norte-americano previu que, caso Biden seja eleito, destruirá a economia.", afirmou Trump, pouco antes de Biden fazer o discurso de aceitação da nomeação presidencial pelo seu partido.Quanto às críticas de que o seu governo dividiu o país, Trump disse que não teria sido eleito se não tivesse havido má gestão por parte do seu antecessor, Barack Obama, e do então vice-presidente Joe Biden.", acusou.Trump reiterou também que haverá uma fraude maciça nas eleições de 3 de novembro, invocando os votos pelo correio.", acusou Trump, insistindo que "" dos Estados Unidos.Nas eleições presidenciais de 3 de novembro, Donald Trump enfrentará Joe Biden, que lidera as sondagens nas intenções de voto.