Biden acredita que EUA estarão mais seguros a ajudar Ucrânia e Israel

, começou por dizer Joe Biden, dirigindo-se aos norte-americanos."Hoje de manhã vim de Israel. Fui o primeiro presidente americano a deslocar-me lá durante uma guerra", continuou, acrescentando que falou com o primeiro-ministro israelita, com alguns membros do Governo de Israel e com cidadãos que presenciaram o ataque do Hamas.De acordo com o presidente dos Estados Unidos, foram "massacradas em Israel" mais de 1300 pessoas, incluindo 32 cidadãos norte-americanos, além das dezenas de inocentes que foram "feitos reféns"., frisou Biden., recordou ainda o presidente, deixando claro que também falou com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, tendo lhe garantido que os EUA estão "comprometidos com o seu direito à dignidade e autodeterminação".Lamentando ainda também as vítimas palestinianas, Joe Biden mencionou o ataque ao hospital em Gaza, que terá feito entre dezenas a centenas de mortos, e sublinhou que "não foi levado a cabo por Israel"., disse., continuou o presidente, voltando a lembrar também "os sinais de tortura", as "crianças levadas à força pelos russos" ou as valas comuns.

"É doentio. O Hamas e Putin representam ameaças diferentes, mas têm algo em comum: querem aniquilar completamente uma democracia vizinha".

Nas palavras de Biden,No discurso ao país, o presidente dos Estados Unidos explicou que "para a segurança interna" é "vital a sobrevivência da Ucrânia"., argumentou. "Se não pararmos o apetite de Putin pela Ucrânia, ele nunca se irá limitar à Ucrânia".Além disso, "pode haver ameaças noutros locais do mundo, como no Médio Oriente". O Irão, por exemplo, "apoia as forças russas contra a Ucrânia e apoia o Hamas e outros grupos terroristas na região".

"A liderança norte-americana é o que mantém o mundo unido. As lideranças norte-americanas é o que mantêm o nosso país seguro, os nossos valores é o que nos tornam um parceiro com o qual os outros países querem trabalhar", afirmou Biden.





"Correríamos o risco de pôr tudo isso em causa se virássemos as costas à Ucrânia e a Israel".

Por essa razão,Já quanto a Israel, o objetivo é garantir que "tem o necessário para proteger os seus cidadãos hoje e sempre".

"O pacote de segurança que vou enviar ao Congresso (...) é um incremento sem precedentes para a Segurança de Israel, com vista a melhorar as forças militares de Israel".

O presidente norte-americano disse ainda que o mundo não pode desistir de uma solução de dois Estados para o conflito entre Israel e Palestina, argumentando que os dois povos merecem "viver em segurança".



"Por mais difícil que seja, não podemos desistir da paz. Não podemos desistir da solução de dois Estados", disse Joe Biden.



"Israel e os palestinianos merecem igualmente viver em segurança, dignidade e paz", frisou.