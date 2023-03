Biden aprova projeto petrolífero controverso no Alasca

A aprovação consta de uma publicação `online` do Departamento do Interior, com detalhes do projeto, que será liderado pelo grupo petrolífero ConocoPhillips.

O projeto estará localizado na Reserva Nacional de Petróleo do Alasca, em terras públicas do governo federal, a cerca de 200 milhas do Círculo Polar Ártico, naquele que é considerado um dos lugares mais ricos em biodiversidade e um dos menos explorados dos Estados Unidos.

Por agora, a administração Biden só permitirá que a ConocoPhillips comece a extrair petróleo em três zonas, apesar de a empresa ter pedido para iniciar trabalhos de perfuração em outros dois pontos, o que para já foi adiado, segundo a informação divulgada.

De acordo com a ConocoPhillips, o projeto pode levar à produção de 180.000 barris de petróleo por dia quando estiver em plena capacidade, vai criar 250.000 postos de trabalho na fase de construção e outros 300 empregos permanentes quando estiver em funcionamento.

Dezenas de grupos ambientalistas, como o Conselho de Defesa dos Recursos Naturais (NRDC), já criticaram a decisão de Biden, alegando que não respeita as promessas de redução de gases de efeito de estufa e de promoção de energias limpas.