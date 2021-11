Biden continua a ser o Presidente dos "Estados Divididos da América", dizem analistas

O estado de Wisconsin teve como governador, até 2019, Scott Walker - um fervoroso apoiante do ex-Presidente Donald Trump e considerado um dos mais conservadores dirigentes do Partido Republicano.

Em 2019, os eleitores do Wisconsin substituíram Walker pelo democrata de esquerda Tony Evers, e, nas eleições que deram a vitória a Joe Biden, há um ano, reelegeram para o Congresso Tammy Baldwin, a primeira senadora assumidamente homossexual nos Estados Unidos e membro de uma fação do Partido Democrata que acusa Biden de ser excessivamente conservador.

Brian Wilbur, investigador do departamento de Ciência Política da Universidade de Chicago, disse à Lusa que o Wisconsin já não é sequer um "estado púrpura" (em que os dois partidos dividem os votos a meio), mas antes um exemplo ilustrativo das radicais contradições e divisões políticas herdadas da presidência de Donald Trump.

"Encontramos ali `tribos` partidárias que provam que o país não sarou as cicatrizes das fortes divisões dos últimos anos. Pelo contrário, encontramos também ali marcas dessas fissuras, que não dividem apenas os dois partidos, mas que dividem cada um dos dois partidos internamente", explicou Wilbur.

"A verdade é que depois de um ano da eleição de Joe Biden, os Estados Unidos continuam uma sociedade profundamente dividida, e, cada vez mais, republicanos, independentes e democratas estão descrentes do sistema político atual", defendeu Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana, em declarações à Lusa.

Felipe Pathé Duarte, professor da Nova School of Law, em Lisboa, concorda com esta perspetiva e salienta que as principais fraturas políticas nestes "Estados Divididos da América" resultam da "insistência na falta de legitimidade da vitória democrata", que atribui a "alguns círculos republicanos que ainda têm muita influência".

"Só este ano, 19 estados sob liderança republicana aprovaram leis que dificultam o processo eleitoral", lembrou Felipe Pathé Duarte.

Mas as divisões políticas infiltraram-se também em cada um dos partidos: no republicano, crescem os atritos entre os apoiantes de Trump, que desejam uma sua futura reeleição, e aqueles que procuram tornar o partido mais moderado; no democrata, a ascensão de figuras como o senador Bernie Sanders -- ex-candidato à presidência e representante da ala mais à esquerda do partido -- contrasta, e nem sempre compactua, com a tendência mais moderada que Biden trouxe para a Casa Branca.

"Os democratas, que tendencialmente funcionavam num bloco funcional, estão divididos quanto à profundidade da necessária mudança política", defendeu Felipe Pathé Duarte.

Ainda recentemente, Joe Biden foi obrigado a reduzir para metade o valor do seu plano de apoios sociais e ambientais - para 1,75 biliões de dólares (cerca de 1,5 biliões de euros) -- de forma a conseguir que o seu próprio partido o aprovasse no Senado.

Brian Wilbur acredita mesmo que algumas das reformas políticas e económicas defendidas por Biden durante a campanha eleitoral, há um ano, dificilmente terão sucesso, não apenas por causa da falta de apoio bipartidário no Congresso, mas por causa das profundas divisões internas entre os democratas.

"A unanimidade nas promulgações parece ser uma miragem. Um fator que vai dificultar reformas políticas fundamentais para a sustentação política de Biden", antecipa Felipe Pathé Duarte.

Enquanto isso, a popularidade de Joe Biden continua a cair e situações como a turbulenta saída militar do Afeganistão não têm ajudado a pacificar a sua relação com os norte-americanos.

"Depois do desastre da retirada do Afeganistão, a popularidade de Biden caiu para níveis próximos de Donald Trump, o que torna mais periclitante a implementação da sua agenda. As maiorias curtas no Senado e Câmara dos Representantes aconselhariam alguma prudência, mas nem no seu partido Biden tem conseguido obter consensos, seja por bloqueio das forças mais moderadas, lideradas pelos senadores democratas Joe Manchin da Virgínia Ocidental e de Kyrsten Sinema do Arizona ou pelas forças mais à esquerda, lideradas pelo Senador Bernie Sanders, do Vermont", explicou Nuno Gouveia.

Do lado republicano, a situação não é mais risonha, diz Nuno Gouveia, que lembra que o partido está dividido entre a tentação de voltar a ter Donald Trump como candidato nas próximas eleições presidenciais ou romper totalmente com as suas ideias, mas sempre com a sua imagem como "fantasma".

Ao mesmo tempo, uma recente sondagem efetuada pelo Instituto Pew Research Centre revelava que, em 2012, menos de metade dos norte-americanos identificava "fortes conflitos" entre democratas e republicanos; um ano depois da eleição de Biden para a Casa Branca, mais de 70% dos inquiridos acredita nesses conflitos inconciliáveis.

Nuno Gouveia lembra ainda uma outra sondagem, da NPR/PBS, divulgada esta semana, que indica que 81% dos norte-americanos acreditam que há uma séria ameaça à democracia, concluindo que estes números "são assustadores e revelam bem a divisão que persiste na sociedade norte-americana".