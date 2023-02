Biden em Kiev é demonstração de apoio à Ucrânia no primeiro ano de guerra

Também o presidente do país, Volodymyr Zelensky, diz que a presença do chefe de Estado norte-americano é um sinal extremamente importante de apoio.



Zelensky recebeu esta segunda-feira Biden, na capital ucraniana, numa visita surpresa, rodeada por fortes medidas de segurança, a quatro dias de se assinalar um ano desde a invasão russa.



Os dois presidentes falaram aos jornalistas para dizer que os países ocidentais vão continuar ao lado da Ucrânia até ao fim deste conflito.



Volodymyr Zelensky já tinha visitado a Casa Branca em dezembro do ano passado. Agora foi a vez Joe Biden se deslocar a Kiev, na primeira visita à Ucrânia desde o início da guerra.