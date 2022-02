Biden escolhe Ketanji Brown Jackson, a primeira juíza negra para o Supremo Tribunal dos EUA

I’m proud to announce that I am nominating Judge Ketanji Brown Jackson to serve on the Supreme Court. Currently serving on the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit, she is one of our nation’s brightest legal minds and will be an exceptional Justice.https://t.co/iePvhz1YaA pic.twitter.com/Nzqv2AtN8h — President Biden (@POTUS) February 25, 2022

O processo de nomeação de Ketanji Brown Jackson, de 51 anos, incluiu uma audiência na Comissão Judicial do Senado, do qual foi membro Joe Biden.





"O presidente Biden procurou um candidato com credenciais excepcionais, caráter incontestável e dedicação inabalável ao Estado de Direito", refere a Casa Branca em comunicado.



"Também procurou um candidato - à semelhança do juiz Breyer - que seja sábio, pragmático e tenha um profundo entendimento da Constituição como uma carta de liberdade duradoura", refere ainda o texto. "E o presidente procurou um indivíduo comprometido com a igualdade de justiça perante a lei e que entende o profundo impacto que as decisões dp Supremo Tribunal têm na vida do povo americano", lê-se ainda sobre o processo de decisão do presidente americano.







Para ser confirmada como membro do Supremo Tribunal de Justiça, Ketanji Brown Jackson precisa de mais de metade dos votos dos 100 membros do Senado, dividido em partes iguais entre republicanos e democratas, tendo a vice-presidente Kamala Harris o direito a desempate.Caso consiga os votos, Ketanji Brown Jackson vai ocupar o lugar do juiz liberal Stephen Breyer, de 83 anos, que vai aposentar-se no final do corrente ano judicial, no verão. Se for confirmada, Jackson será a sexta mulher de um tribunal que atualmente tem três juízas. Irá juntar-se à ala liberal de um tribunal dominado por uma maioria conservadora (de 6 - 3), com três juízes nomeados pelo presidente republicano, antecessor de Biden, Donald Trump.



Nascida em Washington e criada em Miami, Jackson trabalhou para o juiz Breyer durante o mandato de 1999-2000 do Supremo Tribunal. Frequentou a Universidade de Harvard e, desde o ano passado, é juíza do Tribunal da Relação dos Estados Unidos. Para isso, conseguiu o apoio de três senadores republicanos, num total de 53-44 votos.



Outras possíveis nomeadas eram J. Michelle Childs, uma juíza da Carolina do Sul, e Leondra Kruger, juíza do Supremo Tribunal da Califórnia.



Dos 115 juízes do Supremo nomeados nos últimos 20 anos, apenas dois eram afro-americanos e ambos eram homens.