Biden garante que se sente bem após anúncio de cancro

"Bem, o prognóstico é bom. Sabe, estamos a trabalhar em tudo. Está a progredir. Por isso, sinto-me bem", destacou Joe Biden, de 82 anos, em declarações aos jornalistas após um evento do Memorial Day, o feriado anual em homenagem aos soldados norte-americanos mortos que se assinala na última segunda-feira de maio.

"Estamos todos otimistas com o diagnóstico. Na verdade, tenho um dos melhores cirurgiões do mundo a trabalhar comigo", acrescentou.

O gabinete de Biden anunciou em 18 de maio que o ex-presidente democrata tinha sido diagnosticado alguns dias antes com uma forma agressiva de cancro da próstata com "metástases ósseas".

Este caso tem uma pontuação de 9 na escala de Gleason, que avalia a agressividade dos cancros da próstata numa progressão até 10.

O democrata explicou hoje que decidiu seguir uma dieta como parte do seu tratamento.

"A nossa previsão é que vamos vencer" este cancro, acrescentou.

"Não está em nenhum órgão, os meus ossos estão fortes, não penetrou. Por isso, sinto-me bem", insistiu.

O anúncio de Biden sobre o cancro reacendeu as especulações, alimentadas pelo seu sucessor Donald Trump e pela campanha republicana, sobre um possível encobrimento do declínio da saúde do democrata por parte da sua comitiva durante o seu mandato.

A ex-vice-presidente Kamala Harris entrou na corrida presidencial de 2024 depois de Biden ter desistido, no meio de preocupações com a sua saúde após um debate desastroso com o republicano.

Questionado hoje sobre a polémica, o ex-presidente respondeu com sarcasmo: "Sou mentalmente incompetente e não consigo andar".

Biden vincou que não se arrepende de ter concorrido inicialmente à presidência para um segundo mandato e afirmou que os seus adversários democratas deveriam tê-lo desafiado, mas desistiram porque "os teria derrotado".

O democrata também assistiu hoje a uma cerimónia, que assinalou o 10.º aniversário da morte do seu filho mais velho, Beau, que faleceu em 2015, vítima de cancro no cérebro, aos 46 anos.

"Para ser sincero, é um dia difícil", reconheceu.