Biden muda de postura. Ucrânia pode usar armas fornecidas pelos EUA contra a Rússia

afirmou uma fonte da Administração Biden ao Guardian.A mesma fonte, contudo, acrescentou que se mantém a política de Washington de que Kiev não deve utilizar armas provenientes dos Estados Unidos para atacar dentro das fronteiras russas., frisou.Segundo a fonte da Casa Branca, esta mudança de política visa permitir que a artilharia ucraniana fornecida pelos EUA possa ser usada contra as forças russas na fronteira russa a partir da região de Kharkiv. Além disso, permitirá que o Exército ucraniano tenha como alvo tropas russas concentradas na fronteira da região russa de Beolgorod.De acordo com o jornal, a Administração Biden decidiu dar “flexibilidade” à Ucrânia para se defender de ataques na fronteira perto de Kharkiv., pode ler-se na notícia do, que cita quatro fontes, também sem as identificar.

Esta mudança de política acontece depois dos apelos dos aliados dos EUA na Europa , incluindo o Reino Unido, Alemanha e França, e do secretário-geral da NATO, para que a Ucrânia pudesse usar armas fornecidas pelo Ocidente contra alvos militares na Rússia.



Apelos da NATO









“Temos de reconhecer que os Aliados estão a prestar muitos tipos diferentes de apoio militar à Ucrânia. Alguns deles impuseram restrições à utilização dessas armas, outros não impuseram quaisquer restrições às armas que forneceram à Ucrânia, estas são decisões nacionais, mas penso que, à luz da forma como esta guerra evoluiu face ao início, quando quase todos os combates tiveram lugar em território ucraniano, […] creio que chegou a altura de reconsiderar algumas destas restrições”, declarou Jens Stoltenberg.



O responsável frisou que a reavaliação sobre este alívio de restrições deveria acontecer para “permitir que os ucranianos se defendam efetivamente”.



Na última semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo para que o país pudesse utilizar armamento disponibilizado pelo Ocidente para atingir posições militares no território russo.



A questão, contudo, continuar a não ser consensual e há vários países do bloco político-militar que querem continuar a limitar a utilização do armamento ocidental à defesa ucraniana no seu próprio território, uma vez que eventuais ataques ao território russo com armamento fornecido pelo Ocidente poderiam ser interpretados pelo Kremlin como um envolvimento direto no conflito e levar a uma escalada. Já esta sexta-feira, o secretário-geral da NATO pediu aos Aliados que revejam as restrições colocadas ao armamento ocidental usado pela Ucrânia em território russo, sugerindo que as limitações poderiam ser “reconsideradas” dada a evolução da guerra., declarou Jens Stoltenberg.Numa conferência sobre os 75 anos da NATO, que antecede a reunião informal dos chefes da diplomacia da Aliança Atlântica na capital checa, Praga, Jens Stoltenberg lembrou que, dois anos após a invasão russa da Ucrânia, “a maior parte dos combates pesados tem tido lugar ao longo da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia”, com a linha da frente a ser “o lado russo da fronteira”.O responsável frisou queNa última semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo para que o país pudesse utilizar armamento disponibilizado pelo Ocidente para atingir posições militares no território russo.A questão, contudo, continuar a não ser consensual e há vários países do bloco político-militar que querem continuar a limitar a utilização do armamento ocidental à defesa ucraniana no seu próprio território, uma vez que eventuais ataques ao território russo com armamento fornecido pelo Ocidente poderiam ser interpretados pelo Kremlin como um envolvimento direto no conflito e levar a uma escalada.

Recorde-se que, recentemente, Vladimir Putin voltou a alertar para as “sérias consequências” caos a Rússia seja atacada com armas ocidentais. Mas os EUA mudaram de política depois de Moscovo ter lançado uma nova ofensiva em Kharkiv.