Biden promete retaliar. Três soldados norte-americanos mortos em ataque na Jordânia

"Hoje, a América tem o coração pesado. Ontem à noite, três militares americanos foram mortos e vários ficaram feridos num ataque de drones às nossas forças estacionadas no nordeste da Jordânia", disse o presidente norte-americano, Joe Biden, num comunicado este domingo.

Estas foram as primeiras vítimas mortais dos Estados Unidos em meses de ataques contra forças norte-americanas em todo o Médio Oriente por milícias apoiadas pelo Irão, no meio da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, que vê o aumento do risco de escalada.

Num comunicado divulgado este domingo, Joe Biden prometeu retaliar:Segundo as autoridades norte-americanas, o ataque foi levado a cabo no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria.Em declarações à emissora pública jordana, Muhannad al Mubaidin avançou que o ataque tinha como alvo a base norte-americana de Al-Tanf, na Síria.As tropas dos EUA há muito que utilizam a Jordânia como base militar e cerca de três mil soldados norte-americanos estão destacados para aquele país.Desde o início da guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza, a 7 de outubro, que as tropas norte-americanas no Iraque e na Síria têm enfrentado ataques de drones e mísseis às suas bases.





Este ataque ocorre no contexto de uma escalada da guerra no Médio Oriente, com a guerra na Faixa de Gaza e os ataques dos rebeldes Houthis do Iémen no Mar Vermelho. Mais recentemente, um grupo de países ocidentais, liderados por Estados Unidos e Reino Unido, têm levado a cabo vários ataques contra posições dos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irão, para manter a segurança da navegação comercial no Mar Vermelho.





