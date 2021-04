Biden quer conter a "epidemia" da violência armada nos EUA

A decisão surge depois de apelos por ações urgentes contra armas após as recentes tragédias com tiroteios na Geórgia, Colorado e Califórnia.Outras ações executivas incluem uma pressão a nível estadual de “leis de bandeira vermelha” que permitem que os tribunais e as forças de segurança locais retirem as armas a pessoas consideradas de risco para as comunidades.Quinta-feira, Joe Biden recebeu, num dos jardins da Casa Branca, a vice-presidente Kamala Harris, o procurador-geral Merrick Garland, e membros do Congresso envolvidos no assunto., acrescentado que na quarta-feira cinco pessoas foram mortas- incluindo crianças – num tiroteio numa casa perto de Rock Hill, no Estado da Carolina do Sul.Segundo o jornal The Guardian , cerca de 316 pessoas são baleadas diariamente nos Estados Unidos, das quais 106 acabam por morrer.

“Isto é uma epidemia, por amor de Deus, e tem que parar”, afirmou emocionado o presidente norte-americano.

Joe Biden acrescentou que estes tiroteios atingem “com mais força as comunidades negras”.Na Casa Branca estiveram também familiares das vítimas dos tiroteios, aos quais Biden afirmou: “sabem o que é enterrar um pedaço da sua alma nas profundezas da terra”.. Os republicanos resistem há muito a reformas fundamentais, citando a segunda emenda à Constituição que protege o direito do porte de armas.“Nada do que estou a recomendar interfere com a segunda emenda”, insistiu Biden. “Eles [republicanos] dão argumentos falsos, sugerindo que os direitos da segunda emenda estão em jogo. Mas nenhuma emenda à Constituição é absoluta. Ninguém pode gritar ‘Fogo!’ num cinema lotado e chamar isso de liberdade de expressão”.

Segundo a agência que investiga crimes relacionados com álcool, tabaco, armas e explosivos, mais de 30 por cento das armas ilegais confiscadas em algumas áreas da Califórnia são “armas fantasmas”.

Biden recordou que qualquer pessoa pode “comprar o. Não há números de série, portanto, quando aparecem na cena do crime, não podem ser rastreados e os vendedores não são obrigados a passar verificações de antecedentes”.“Consequentemente, qualquer pessoa, de criminoso a terrorista, pode comprar oe em apenas 30 minutos montar uma arma. Quero essestratados como armas de fogo sob o ato de controle de armas, o que vai exigir que o vendedor e os fabricantes façam as peças principais com números de série e façam verificações de antecedentes aos compradores quando o comprarem”, sublinhou.O Departamento de Justiça vai publicar, dentro de 60 dias, uma nova lei que torne mais fácil que os Estados adotem as suas próprias leis de “bandeira vermelha”. As novas normas vão permitir que os cidadãos façam uma petição ao tribunal para permitir que a polícia confisque armas a uma pessoa considerada perigosa para si própria ou para os outros.”, realçou Biden.O Departamento de Justiça vai também emitir propostas que deixem claro que os aparelhos vendidos como “estabilizadores” estejam sujeitos à Lei Nacional de Armas de Fogo. Outras medidas incluem um relatório sobre o tráfico de armas pela primeira vez desde 2000.Além disso, a Casa Branca vai disponibilizar mais de um mil milhão de dólares para financiar a prevenção e intervenção com base em evidências. Biden nomeou ainda David Chipman, um defensor do controlo de armas, para liderar a agência que investiga crimes relacionados com álcool, tabaco, armas e explosivos.Biden instou o Senado para aprovar projetos de lei para fechar brechas que permitem aos compradores de armas evitar a investigação de antecedentes e restringir o acesso a armas de fogo a pessoas consideradas perigosas pelos tribunais.“Eles [republicanos] oferecem muitos pensamentos e orações, mas não aprovaram uma única lei federal para reduzir a violência armada. Chega de orações. É hora de ação”, enfatizou.