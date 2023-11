Biden recusa convite de Milei para tomada de posse devido a questões de agenda

Joe Biden conversou hoje com Javier Milei e "felicitou-o", anunciou a Casa Branca, acrescentando que ambos discutiram "a importância de continuarem a construir as bases das sólidas relações bilaterais", três dias após a vitória do ultraliberal nas eleições presidenciais da Argentina.

O economista ultraliberal Javier Milei, com posições polémicas em temas como o aborto ou mesmo sobre mudanças climáticas, venceu as eleições no domingo contra o ministro da Economia, Sérgio Massa.

A sua vitória abre um período de incerteza para a economia do país, para o qual promete uma terapia de choque.

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, felicitou Milei ainda no domingo, saudando "a forte participação e a condução pacífica do escrutínio".

A tomada de posse de Milei como Presidente da Argentina durante os próximos quatro anos está prevista para 10 de dezembro, sucedendo a Alberto Fernández.

Joe Biden conversou hoje com Javier Milei e "felicitou-o" pela vitória nas eleições, anunciou a Casa Branca, acrescentando que ambos discutiram "a importância de continuarem a construir as bases das sólidas relações bilaterais", três dias após a vitória do ultraliberal nas eleições presidenciais da Argentina.

"O Presidente aplaudiu a condução das eleições como um testemunho da força das instituições democráticas da Argentina", disse a Casa Branca em comunicado.

Os dois líderes discutiram a importância de continuarem a desenvolver "a forte relação entre os Estados Unidos e a Argentina nas questões económicas, na cooperação regional e multilateral e nas prioridades partilhadas, incluindo a defesa da proteção dos direitos humanos, a abordagem da insegurança alimentar e o investimento na energia limpa", diz ainda a nota.