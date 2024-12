Foto: Ken Cedeno - Reuters

A queda do regime de Bashar Al-Assad é vista como um acto de justiça. Joe Biden diz os Estados Unidos vão lançar uma campanha de apoio aos aliados na região e revelou que fizeram já ataques aéros dentro da Síria contra as forças do Estado Islâmico para que estas não possam aproveitar-se da situação.