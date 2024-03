Biden vence primárias do Partido Democrata no estado do Havai

O presidente dos Estados Unidos, do Partido Democrata, derrotou candidatos de longa data, incluindo o deputado norte-americano Dean Phillips e a escritora Marianne Williamson.

De acordo com os dados referentes às primárias, espera-se que Biden conquiste formalmente a nomeação democrata no final de março sendo que - quase certamente - vai enfrentar Donald Trump do Partido Republicano nas eleições, em novembro.

A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, principal rival de Trump no Partido Republicano abandonou as primárias na terça-feira.

Os democratas do Havai votaram em cantinas escolares, centros comunitários e instalações de sindicatos em todo o estado.

Apenas os eleitores registados como membros do Partido Democrata foram autorizados a participar, mas o partido tornou possível a inscrição e o registo de eleitores no próprio dia em cada local de votação.

O Havai é um bastião do Partido Democrata, que controla atualmente ambas as câmaras da legislatura estadual e o gabinete do governador.

Os quatro membros da delegação do estado no Congresso dos Estados Unidos são do Partido Democrata.

Os republicanos no Havai vão realizar as primárias para a escolha do candidato às presidenciais no próximo dia 12 de março.