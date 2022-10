Biden visita Florida para promover votos nos democratas em desvantagem

As sondagens apontam os candidatos republicanos como favoritos para os dois cargos mais importantes que estão em jogo nas eleições intercalares de 08 de novembro: o de governador e um dos dois cargos no Senado que pertencem à Florida.

O atual governador, Ron Desantis, lidera nas intenções de voto face a Charlie Crist, o candidato democrata, que esteve nessa posição como republicano entre 2007 a 2011 e que foi congressista durante vários mandatos.

Segundo a sondagem mais recente, da Rasmussen, DeSantis está 10 pontos à frente de Crist (54%/44%) e, além disso, 61% dos eleitores, independentemente do partido, aprovam o seu mandato como governador.

A vantagem do republicano em recursos arrecadados para a sua campanha é muito maior.

O senador Marco Rubio, que terá o ex-presidente Donald Trump, conforme anunciado por este último, no comício de encerramento da sua campanha à reeleição em Miami no domingo, está à frente de Val Demings, afro-americana que foi a primeira mulher a ser chefe de polícia em Orlando, Florida.

Biden estará com Crist e Demings esta terça-feira, num evento na Florida Memorial University, uma das mais antigas universidades para a comunidade afro-americana no Estado.

Antes, o chefe de Estado norte-americano discursará num evento em Hallandale Beach, uma cidade costeira entre Fort Laudedale e Miami, no qual falará sobre a necessidade de proteger o sistema de saúde público e a redução dos preços dos medicamentos prescritos.

Os números de registo de eleitores para a eleição de 08 de novembro mostram que os inscritos como republicanos para votar na Florida são mais do que os democratas, o oposto do que é habitual.

Este dado e as sondagens que dão favoritismo aos candidatos republicanos para os cargos mais importantes em jogo levam alguns analistas a referirem que a Florida está perto de deixar de ser um dos estados "alternantes", ou seja, que não têm um padrão de voto definido, e que no atual contexto podem tornar-se numa fortaleza republicana depois das intercalares.

Nas eleições de 2020, Donald Trump, com casa em Palm Beach, venceu Biden na Florida, embora o democrata tenha sido quem conquistou a vitória total e chegou à Casa Branca em janeiro de 2021.

Trump é anunciado como convidado de Rubio, de origem cubana e que com ele concorreu nas primárias republicanas para a eleição presidencial de 2020, para o encerramento da sua campanha no Centro de Exposições e Feiras do Condado de Miami-Dade.

De acordo com alguns `media` de Miami, DeSantis não estará neste evento, depois de num recente debate televisivo com Crist não ter respondido quando o candidato democrata o questionou insistentemente se o republicano era candidato a concorrer à Casa Branca em 2024.

Recentemente Trump referiu que "provavelmente" terá que candidatar-se em 2024.