Bielorrússia. Mais de dois mil migrantes em armazéns

O Presidente da Bielorrússia admite que os guardas fronteiriços do país ajudaram os migrantes a cruzar a fronteira com a Polónia mas rejeita ser o responsável pela crise migratória. Milhares continuam alojados em armazéns onde se protegem do frio. Pequenos grupos continuam a tentar atravessar a fronteira para o lado polaco.