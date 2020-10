Bielorrússia. Polícia dispersa manifestantes com jatos de água em novo protesto na capital

As ruas da capital bielorrussa voltaram a ser palco de protestos este domingo. Milhares de manifestantes marcharam pela cidade com bandeiras com uma faixa vermelha e ao som de tambores, dirigindo-se aos centros de detenção onde acreditam que estejam os presos político.





Para tentar dispersar os manifestantes e pôr fim ao protesto, a polícia de Minsk acabou por atirar jatos de água para cima das milhares de pessoas que protestavam, como mostram algumas imagens divulgadas nas redes sociais. A polícia bielorrussa usou canhões de água montados em veículos blindados para dispersar os manifestantes, acabando por também prender vários manifestantes.





"Um canhão de água foi utilizado em Minsk", afirmou, em declarações à agência France-Presse (AFP), a porta-voz do Ministério do Interior bielorrusso, Olga Tchemodanova, acrescentando que as forças policiais também efetuaram várias detenções, mas sem avançar mais pormenores.





Entretanto, a polícia armada com capacetes acabou por isolar as ruas no centro de Minsk, avança a Reuters.





A rede de Internet móvel em Minsk foi abaixo por volta do meio-dia e, através da rede social Telegram, alguns manifestantes pediram aos residentes de Minsk para desbloquear as suas de redes Wi-Fi se os protestos ocorressem nas proximidades.





Desde as contestadas eleições presidenciais de 9 de agosto, que atribuíram a Lukashenko, no poder há 26 anos, um sexto mandato e que a oposição bielorrussa considera como fraudulentas, centenas de milhares de bielorrussos têm saído às ruas (frequentemente ao domingo) em protesto, manifestações essas que têm sido marcadas por uma forte e violenta repressão pelas forças de segurança da Bielorrússia.



Este domingo não foi exceção e mais de 100 mil pessoas participaram, segundo a agência russa Interfax, numa marcha dedicada em especial aos "prisioneiros políticos".





O portal independente bielorrusso Tut.by relatou, ainda, que dezenas de milhares de pessoas estavam nas ruas da capital do país, divulgando imagens de uma multidão que empunhava bandeiras e faixas com as cores da oposição bielorrussa (branco, vermelho e branco).



Para além de restringirem o acesso à Internet móvel, as autoridades reduziram o funcionamento dos transportes públicos para dificultar a mobilização, de acordo com as agências internacionais.



Na sexta-feira, as autoridades bielorrussas já tinham cancelado as acreditações de todos os meios de comunicação social estrangeiros presentes naquele país, o que está a dificultar a cobertura mediática dos acontecimentos naquela ex-república soviética.