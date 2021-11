Big Ben restaurado. Obras terminam antes do Ano Novo

Após três anos e meio de obras o Big Ben vai ser libertado de andaimes a tempo de marcar a viragem do Ano Novo tal como faz desde a sua inauguração em 1859. As obras custaram 95 milhões de euros e envolveram o restauro de pinturas, vitrais, figuras, relevos e perfis de pedra e de metal.