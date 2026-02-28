Última Hora
Bill Clinton respondeu a "todas as perguntas"

O presidente da comissão do Congresso que ouviu hoje Bill Clinton sobre os seus laços com o criminoso sexual Jeffrey Epstein celebrou facto de o ex-presidente ter respondido a "todas as perguntas" que lhe foram feitas.

"Acreditamos que este depoimento foi muito produtivo e que o Presidente Clinton respondeu a todas as perguntas, ou pelo menos tentou respondê-las", disse o republicano James Comer.

No entanto, a sua colega republicana Nancy Mace acrescentou: "Acho que vocês verão inconsistências em algumas das respostas" quando o vídeo e a transcrição do depoimento forem divulgados.

 O depoimento de Bill Clinton terminou após mais de seis horas.

