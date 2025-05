Bill Gates acusa Elon Musk de estar a matar as crianças mais pobres do planeta

Bill Gates atacou Elon Musk, acusando o homem mais rico do mundo de matar as crianças mais pobres do planeta através de enormes cortes no orçamento de ajuda externa dos EUA.



Gates disse acreditar que o dinheiro ajudaria a atingir vários dos seus objectivos, como a erradicação de doenças como a poliomielite e a malária, além da redução da pobreza mundial.



O anúncio surge na sequência de medidas tomadas por governos, incluindo a Administração Trump, para reduzir os orçamentos de ajuda internacional utilizados para prevenir doenças mortais e a fome.



Medidas que Bill Gates acredita ainda podem ser em parte revertidas depois de uma nova conversa que espera ter com o presidente norte-americano.